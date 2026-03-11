Le Port de Baie-Comeau et Norderra renforcent leurs liens avec l’Europe

Les dirigeants du Port de Baie-Comeau et de Norderra (BMI Group) ont renforcé leurs liens avec l’Europe en participant au congrès du Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) à Toronto au début mars.

Ils ont notamment pris part à une séance de travail au consulat des Pays-Bas à Toronto, aux côtés du Port of Rotterdam, de l’ambassadrice Margriet Vonno et d’Allard Castelein, représentant spécial de la stratégie des minéraux critiques et stratégiques.

« Une semaine stratégique pour le développement des minéraux critiques sur la Côte-Nord », écrit le Port de Baie-Comeau, dans une publication LinkedIn.

« Le Port et ses partenaires poursuivent leur mobilisation pour libérer le potentiel minier des minéraux critiques, un secteur clé pour la transition énergétique et pour le positionnement du Québec sur les marchés internationaux », peut-on lire ensuite.

Les échanges ont porté sur les projets de graphite, les besoins énergétiques et les solutions logistiques, alors que la modernisation du Terminal #5 avance. Ce grand chantier prépare d’ailleurs la mise en place d’une chaîne logistique dédiée aux minéraux critiques.

Pôle industriel

D’autres rencontres tenues durant la semaine avec diverses entreprises et organisations ont aussi permis de consolider le positionnement de Norderra comme site de choix pour la transformation des minéraux critiques et les activités industrielles.

« Avec l’équipe de The BMI Group, nous avons démontré que Baie-Comeau est prête à accueillir des projets structurants et à contribuer pleinement à l’économie québécoise », soutient le Port de Baie-Comeau.