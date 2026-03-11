Le Port de Baie-Comeau et Norderra renforcent leurs liens avec l’Europe

Par Karianne Nepton-Philippe 1:30 PM - 11 mars 2026
Temps de lecture :

Les dirigeants du Port de Baie-Comeau et de Norderra (BMI Group) ont pris part au congrès du Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) à Toronto.  Photo Port de Baie-Comeau (LinkedIn)

Les dirigeants du Port de Baie-Comeau et de Norderra (BMI Group) ont renforcé leurs liens avec l’Europe en participant au congrès du Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) à Toronto au début mars.

Ils ont notamment pris part à une séance de travail au consulat des Pays-Bas à Toronto, aux côtés du Port of Rotterdam, de l’ambassadrice Margriet Vonno et d’Allard Castelein, représentant spécial de la stratégie des minéraux critiques et stratégiques. 

« Une semaine stratégique pour le développement des minéraux critiques sur la Côte-Nord », écrit le Port de Baie-Comeau, dans une publication LinkedIn. 

« Le Port et ses partenaires poursuivent leur mobilisation pour libérer le potentiel minier des minéraux critiques, un secteur clé pour la transition énergétique et pour le positionnement du Québec sur les marchés internationaux », peut-on lire ensuite. 

Les échanges ont porté sur les projets de graphite, les besoins énergétiques et les solutions logistiques, alors que la modernisation du Terminal #5 avance. Ce grand chantier prépare d’ailleurs la mise en place d’une chaîne logistique dédiée aux minéraux critiques.

Pôle industriel

D’autres rencontres tenues durant la semaine avec diverses entreprises et organisations ont aussi permis de consolider le positionnement de Norderra comme site de choix pour la transformation des minéraux critiques et les activités industrielles.

« Avec l’équipe de The BMI Group, nous avons démontré que Baie-Comeau est prête à accueillir des projets structurants et à contribuer pleinement à l’économie québécoise », soutient le Port de Baie-Comeau. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Féminicides : Yves Montigny réagit au geste posé devant son bureau

La Francofête revient au Cégep de Baie-Comeau pour une 15e édition

La péninsule de Manicouagan recrute une dizaine de pompiers

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Féminicides : Yves Montigny réagit au geste posé devant son bureau

Consulter la nouvelle

La Francofête revient au Cégep de Baie-Comeau pour une 15e édition

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 1 avril 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer