Les jeunes scientifiques nord-côtiers à l’honneur à Baie-Comeau

Une quinzaine d’élèves de la Côte-Nord présenteront leurs projets scientifiques les 20 et 21 mars à l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, dans le cadre de la Finale régionale de l’Expo-sciences.

Au total, 14 élèves regroupés au sein de 10 équipes participeront à ce rassemblement amical et éducatif, après avoir remporté les grands honneurs lors des finales locales organisées dans leurs établissements respectifs au cours des dernières semaines.

Les jeunes scientifiques présenteront le fruit de leurs recherches et de leur travail de vulgarisation sur une variété de sujets, notamment les avions, la classification des êtres vivants, les changements climatiques, les appels téléphoniques, le maintien de la vie, les déficiences du cerveau, la pharmacogénétique, le méthane en ébullition, les tics et la prévention.

En plus de l’école secondaire Serge-Bouchard, qui avait sélectionné quatre projets présentés par six élèves lors de sa finale locale tenue le 26 janvier, les participants proviennent également de l’école Mgr-Scheffer de Blanc-Sablon, du Centre Éducatif l’Abri de Port-Cartier et de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

Un événement à caractère éducatif

La Finale régionale de l’Expo-sciences est en préparation depuis le mois de septembre et est organisée grâce à la mobilisation de l’équipe des Sciences de l’école secondaire Serge-Bouchard, avec l’appui de la direction.

En plus de présenter leurs projets devant les membres du jury et les visiteurs, les participants auront l’occasion de prendre part à différentes activités durant leur séjour, dont une sortie pour assister à une partie du Drakkar de Baie-Comeau le vendredi 20 mars en soirée.

La programmation prévoit que la journée du vendredi sera consacrée aux élèves du Centre de services scolaire de l’Estuaire, qui pourront visiter l’exposition. Le samedi matin sera réservé aux présentations devant les membres du jury.

Le grand public sera pour sa part invité à découvrir les projets le samedi entre 13 h et 15 h. Les présentations auront lieu à la bibliothèque de l’école secondaire Serge-Bouchard, accessible par l’entrée des étudiants.

Les prochaines étapes

Les élèves qui se distingueront lors de la Finale régionale de l’Expo-sciences obtiendront leur laissez-passer pour la Super Expo-sciences Hydro-Québec, Finale québécoise, qui se déroulera à l’Université Laval du 17 au 19 avril.

Les participants pourraient également accéder à la Finale pancanadienne, prévue du 25 au 30 mai 2026 à Edmonton, en Alberta.