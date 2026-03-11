Un été record pour les visites à Manic-5 et Manic-2

Par Johannie Gaudreault 9:11 AM - 11 mars 2026
Temps de lecture :

Les visites de la centrale Manic-2 ont été plus populaires que l'an dernier. Photo Hydro-Québec

Les installations d’Hydro-Québec dans la région de la Manicouagan ont attiré un nombre record de visiteurs à l’été 2025. Plus de 21 000 personnes ont franchi les portes des sites du barrage Daniel-Johnson et de la Centrale Jean-Lesage.

Au cours de l’été 2025, les installations de la Manicouagan ont enregistré une affluence record avec 13 630 entrées au site du barrage Daniel-Johnson (Manic-5) et 8 271 à la centrale Jean-Lesage (Manic-2).

Près de 1 000 personnes ont également pris part à une toute nouvelle activité offerte au belvédère Manikuakanishtik, situé à Manic-5. L’animation de cette activité était assurée par deux jeunes guides de la communauté de Pessamit.

Chaque année, Hydro-Québec invite la population à découvrir le patrimoine énergétique du Québec grâce à des visites guidées gratuites proposées dans plusieurs de ses installations, notamment sur la Côte-Nord. 

« Les deux installations de la Manicouagan constituent des pôles d’attraction touristique majeurs dans la région, et sont majoritairement visitées par une clientèle provenant de l’extérieur de la Côte-Nord », affirme Mathieu Landry-Côté, conseiller relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Les visites permettent au public de mieux comprendre la production d’électricité, le savoir-faire des équipes d’Hydro-Québec et le rôle qu’ont joué ces ouvrages dans le développement des régions. Les centrales, barrages et centres d’interprétation proposent ainsi une expérience éducative et accessible.

« Les visites guidées sont offertes au grand public gratuitement et s’adressent autant aux familles qu’aux groupes scolaires et communautaires. Les réservations sont toutefois obligatoires, et les places sont limitées », précise M. Landry-Côté.

Recrutement

Par ailleurs, Hydro-Québec est actuellement en période de recrutement de guides-animateurs et guides animatrices pour l’été 2026. Ces postes sont destinés aux étudiants de niveau collégial ou universitaire.

« Un emploi de guide peut même devenir une belle porte d’entrée dans une entreprise qui offre des possibilités de carrière dans une multitude de domaines », souligne le porte-parole régional.

Les personnes intéressées à visiter les installations ou à obtenir plus d’information sur les horaires et les modalités de réservation peuvent consulter le site d’Hydro-Québec.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les derniers Jeux du Québec pour Nancy Therrien de Forestville

CSS de l’Estuaire : cours suspendus en raison de la météo

Les médecins recommandent l’activité physique lors d’une grossesse

Emplois vedettes

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les derniers Jeux du Québec pour Nancy Therrien de Forestville

Consulter la nouvelle
Actualité

CSS de l’Estuaire : cours suspendus en raison de la météo

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 1 avril 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer