Un été record pour les visites à Manic-5 et Manic-2

Les installations d’Hydro-Québec dans la région de la Manicouagan ont attiré un nombre record de visiteurs à l’été 2025. Plus de 21 000 personnes ont franchi les portes des sites du barrage Daniel-Johnson et de la Centrale Jean-Lesage.

Au cours de l’été 2025, les installations de la Manicouagan ont enregistré une affluence record avec 13 630 entrées au site du barrage Daniel-Johnson (Manic-5) et 8 271 à la centrale Jean-Lesage (Manic-2).

Près de 1 000 personnes ont également pris part à une toute nouvelle activité offerte au belvédère Manikuakanishtik, situé à Manic-5. L’animation de cette activité était assurée par deux jeunes guides de la communauté de Pessamit.

Chaque année, Hydro-Québec invite la population à découvrir le patrimoine énergétique du Québec grâce à des visites guidées gratuites proposées dans plusieurs de ses installations, notamment sur la Côte-Nord.

« Les deux installations de la Manicouagan constituent des pôles d’attraction touristique majeurs dans la région, et sont majoritairement visitées par une clientèle provenant de l’extérieur de la Côte-Nord », affirme Mathieu Landry-Côté, conseiller relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Les visites permettent au public de mieux comprendre la production d’électricité, le savoir-faire des équipes d’Hydro-Québec et le rôle qu’ont joué ces ouvrages dans le développement des régions. Les centrales, barrages et centres d’interprétation proposent ainsi une expérience éducative et accessible.

« Les visites guidées sont offertes au grand public gratuitement et s’adressent autant aux familles qu’aux groupes scolaires et communautaires. Les réservations sont toutefois obligatoires, et les places sont limitées », précise M. Landry-Côté.

Recrutement

Par ailleurs, Hydro-Québec est actuellement en période de recrutement de guides-animateurs et guides animatrices pour l’été 2026. Ces postes sont destinés aux étudiants de niveau collégial ou universitaire.

« Un emploi de guide peut même devenir une belle porte d’entrée dans une entreprise qui offre des possibilités de carrière dans une multitude de domaines », souligne le porte-parole régional.

Les personnes intéressées à visiter les installations ou à obtenir plus d’information sur les horaires et les modalités de réservation peuvent consulter le site d’Hydro-Québec.