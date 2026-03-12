Arénas de Baie-Comeau : plein de déchets dans les estrades 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:49 PM - 12 mars 2026
Temps de lecture :

Les estrades du Centre sportif Alcoa.  Photo Karianne Nepton-Philippe

La Ville de Baie-Comeau s’attaque à une vieille habitude d’arénas qui serait en croissance, soit le fait de partir et laisser ses déchets par terre, sous les bancs. 

Baie-Comeau souhaite rappeler aux gens l’importance de jeter sa nourriture ou de mettre au recyclage sa canette de bière. 

« Même si ce n’est pas généralisé, c’est un comportement banalisé et toléré qui est pratiquement devenu la norme pour plusieurs », mentionne Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau.

« Notre objectif n’est pas de culpabiliser, mais plutôt de sensibiliser. Ramasser ses déchets fait partie du quotidien des gens et on souhaite simplement que ce civisme naturel se reproduise dans nos arénas », poursuit-il. 

Coût du nettoyage 

La Ville soutient que de trouver un fournisseur pour le contrat de nettoyage des arénas est difficile. 

« Lorsqu’il y a de grosses foules, trop de temps est investi à passer dans chaque rangée pour ramasser les déchets, alors qu’il y a beaucoup d’autres tâches à réaliser », déclare M. Pineault.

Il soulève qu’en plus de l’enjeu de propreté, les heures supplémentaires occasionnent des coûts supplémentaires. 

Pour les contrats de 2026, les dépenses municipales au niveau de l’entretien pour le Centre Henri-Desjardins s’élèvent à 95 000 $. Pour le Centre sportif Alcoa, elles grimpent à 187 000 $.

M. Pineault n’a toutefois « pas de précisions sur le montant de ce coût total qui est directement au temps supplémentaire à passer dans chaque rangée ».

Il rappelle que plusieurs poubelles ont été positionnées stratégiquement dans les arénas pour favoriser le bon comportement des usagers.

« La sensibilisation pour une bonne utilisation des stations de tri sera pertinente, mais dans un deuxième temps. Actuellement, la priorité est d’éliminer la présence de déchets sous les bancs », croit-il.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles dévoile une première invitée

Vers une fusion des deux Centraide de la Côte-Nord

CSS de l’Estuaire : les cours sont suspendus

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles dévoile une première invitée

Consulter la nouvelle
Actualité

Vers une fusion des deux Centraide de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 1 avril 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer