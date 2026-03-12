Arénas de Baie-Comeau : plein de déchets dans les estrades 

La Ville de Baie-Comeau s’attaque à une vieille habitude d’arénas qui serait en croissance, soit le fait de partir et laisser ses déchets par terre, sous les bancs.

Baie-Comeau souhaite rappeler aux gens l’importance de jeter sa nourriture ou de mettre au recyclage sa canette de bière.

« Même si ce n’est pas généralisé, c’est un comportement banalisé et toléré qui est pratiquement devenu la norme pour plusieurs », mentionne Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau.

« Notre objectif n’est pas de culpabiliser, mais plutôt de sensibiliser. Ramasser ses déchets fait partie du quotidien des gens et on souhaite simplement que ce civisme naturel se reproduise dans nos arénas », poursuit-il.

Coût du nettoyage

La Ville soutient que de trouver un fournisseur pour le contrat de nettoyage des arénas est difficile.

« Lorsqu’il y a de grosses foules, trop de temps est investi à passer dans chaque rangée pour ramasser les déchets, alors qu’il y a beaucoup d’autres tâches à réaliser », déclare M. Pineault.

Il soulève qu’en plus de l’enjeu de propreté, les heures supplémentaires occasionnent des coûts supplémentaires.

Pour les contrats de 2026, les dépenses municipales au niveau de l’entretien pour le Centre Henri-Desjardins s’élèvent à 95 000 $. Pour le Centre sportif Alcoa, elles grimpent à 187 000 $.

M. Pineault n’a toutefois « pas de précisions sur le montant de ce coût total qui est directement au temps supplémentaire à passer dans chaque rangée ».

Il rappelle que plusieurs poubelles ont été positionnées stratégiquement dans les arénas pour favoriser le bon comportement des usagers.

« La sensibilisation pour une bonne utilisation des stations de tri sera pertinente, mais dans un deuxième temps. Actuellement, la priorité est d’éliminer la présence de déchets sous les bancs », croit-il.