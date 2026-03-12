Centre Jardin Trudel : un bébé plante pour aider les bébés à grandir 

Mars est le mois des bébés plantes, une campagne à laquelle participe le Centre Jardin Trudel depuis quatre ans. L’argent amassé par la vente de bébés plantes sera remis à la recherche et les soins en néonatalogie, pour les bébés prématurés, ainsi qu’à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau.

« On distribue 100 % des ventes », indique la gérante du Centre Jardin Trudel, Manon Côté. « La moitié des sous va à la recherche et l’autre moitié va directement à l’hôpital de Baie-Comeau. La recherche, c’est pour l’ensemble du Québec. »

Chaque année, 6 000 bébés prématurés naissent au Québec, soit 7 % des naissances vivantes. Pour Manon Côté, c’est important de recevoir ces bébés plantes pour participer à cette campagne nationale.

« Ayant un enfant qui est différent, c’est important pour moi d’aider la recherche. […] Vous savez, localement, on peut faire de grandes choses », déclare-t-elle.

Le Mois des bébés plantes, créé par l’horticultrice, chroniqueuse et autrice Mélanie Grégoire, permet de remettre en moyenne plus de 200 000 $ à la cause chaque année.

Partout au Québec, des jardineries Botanix, comme le Centre Jardin Trudel, embarquent dans l’initiative.

Concours et cartes-cadeaux

À l’achat d’un bébé plante, les gens recevront un papier avec un code QR qu’ils pourront scanner. Ce code leur permettra, à l’aide de leur facture, de participer à un concours pour gagner un crédit voyage familial de 5 000 $.

Il y a aussi des cartes-cadeaux de Botanix à gagner.

« Je trouve important que les gens reçoivent quelque chose en retour. C’est un don, mais ils achètent une plante pour leur maison. Il y a aussi le concours qui est intéressant », lance Manon Côté.

« J’ai déjà eu beaucoup de clients. Il y a même des gens qui m’ont appelé, avant que ça commence, pour savoir si je faisais le mois des bébés plantes cette année », ajoute-t-elle pour illustrer l’engouement pour la cause.