Collision entre deux véhicules sur le boulevard La Salle à Baie-Comeau

Deux véhicules sont entrés en collision à l’entrée du secteur Marquette à Baie-Comeau. L’accident s’est produit vers 17 h 30 alors que les conditions météorologiques n’étaient pas encore optimales.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Laurie Avoine, les blessés auraient subi des blessures mineures.

Au moment d’écrire ces lignes, les remorques étaient en direction de l’accident et la circulation n’était pas bloquée complètement.