CSS de l’Estuaire : les cours sont suspendus

Par Karianne Nepton-Philippe 7:52 AM - 12 mars 2026
Temps de lecture :

Les écoles du CSS de l'Estuaire n'ouvrent pas leurs portes aux élèves en raison de la tempête hivernale. Photo courtoisie

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a pris la décision de suspendre les cours sur l’ensemble du territoire, ce jeudi 12 mars 2026

Cette décision a été prise en raison des conditions météorologiques et de la fermeture des routes au transport lourd.

Les élèves doivent donc demeurer à la maison, mais le personnel est tenu de rendre sa prestation de travail, en privilégiant le télétravail.  Les services de garde demeurent ouverts.

