Le maire de Havre-Saint-Pierre nommé représentant de la Côte-Nord à l’UMQ

Le maire de Havre-Saint-Pierre, André Thériault, a été nommé représentant de la Côte-Nord au sein de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Dans ce nouveau rôle, il souhaite notamment porter les enjeux liés au développement économique et à la main-d’œuvre qui touchent la région.

« C’est tout nouveau pour moi », souligne M. Thériault, qui estime avoir besoin d’un temps d’adaptation, pour être en mesure de se prononcer sur l’ensemble des dossiers touchant la région.

Le maire explique toutefois que son objectif à l’UMQ est de travailler de concert avec d’autres municipalités de taille comparable, afin de défendre des intérêts communs auprès du gouvernement du Québec.

« L’objectif, c’est de travailler ensemble et d’aller vers des projets communs », affirme-t-il.

Selon lui, plusieurs enjeux propres à la Côte-Nord méritent d’être analysés et discutés au sein de l’organisation. Il mentionne notamment la baisse de la natalité, ainsi que les défis liés à l’immigration en région.

L’accès à l’eau parmi ses priorités

M. Thériault indique également que la question des ressources naturelles et des minéraux critiques fait déjà partie des discussions à l’UMQ.

Il souhaite toutefois mettre de l’avant un autre dossier qu’il juge prioritaire.

« Mon dossier que j’ai emmené à l’UMQ, c’est l’accès à l’eau, que j’appelle l’or bleu », dit-il, estimant que l’accès à l’eau potable devrait être garanti pour l’ensemble des communautés en région.

Une adaptation progressive au rôle

Bien qu’il soit encore récemment entré en fonction comme représentant de la Côte-Nord, M. Thériault affirme que plusieurs rencontres sont déjà prévues avec l’organisation.

« J’ai eu une rencontre à Québec avec l’UMQ », dit-il. « On a une prochaine réunion le 24 mars. Tranquillement, on va s’adapter et on va être en mesure d’avoir plus de réponses », conclut-il.