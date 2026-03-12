Une soirée difficile pour le Drakkar à Boisbriand

La plus grosse pointure à laquelle le Drakkar de Baie-Comeau devait se mesurer pour son dernier voyage de la saison était l’Armada de Blainville-Boisbriand et ce, dès le départ. La troupe des basses-laurentides a sans contredit livré la marchandise à domicile jeudi soir, infligeant un solide revers de 7-0 aux Nord-côtiers.

Chez l’Armada, Justin Carbonneau et Bill Zonnon, deux choix de premier tour dans la LNH, ont été plutôt discrets sur la feuille pointage, avec une mention d’aide chacun. Les réussites offensives ont plutôt été signées par Vincent Desjardins et Matteo Nobert, ayant tous deux réussis deux buts et deux aides. Adversaire bien connu du Drakkar, l’ancien gardien de l’Océanic William Lacelle a été à la hauteur de son talent, signant le jeu blanc.

Quelques visages connus sur la Côte-Nord ont également participé à la fête. Le capitaine Vincent Collard et Maël Lavigne ont fait bouger les cordages. Rappelons que les deux joueurs de 20 ans, repêchés par le Drakkar en 2020, ont revêtit l’uniforme rouge au cours de leurs deux premières saisons dans la LHJMQ.

Le Drakkar avait initialement tenu tête à ses opposants en première période, alors que le nombre de tirs au but de chaque côté était égal et qu’il n’était en arrière que par un but en fin d’engagement. Ce sont les deux filets marqués par Nobert, en échappée en fin de première période et en avantage numérique dans les premiers instants de la deuxième, qui ont mis Baie-Comeau en fâcheuse position. Desjardins a par la suite réalisé son doublé, mettant le match hors de portée. Au bout du compte, le Drakkar a cadré plus de 30 tirs sur Lacelle, alors que l’Armada a franchi le cap des 50 sur Mathias Hernandez.

Les dernières minutes de la rencontre ont été jouées sous le signe de la robustesse, alors que deux combats ont éclaté. Seulement le premier, entre Juraj Jonas Durco et Théo Lemieux, a été reconnu officiellement comme une bataille. Dans le second cas, Filip Vlk et Spencer Gill ont été pénalisés pour rudesse et conduite antisportive, avec deux minutes supplémentaires à l’attaquant du Drakkar. C’est suite à ces deux escarmouches que Collard et Lavigne ont métaphoriquement complété le touché et la transformation pour l’Armada.

La troupe de Jean-François Grégoire aura une bonne journée pour se préparer à son prochain affrontement. Il prendra la route de la Mauricie avant de se mesurer aux Cataractes de Shawinigan samedi après-midi. En ces lieux il y a un peu plus d’un mois, ces derniers étaient revenus de l’arrière, marquant cinq buts sans réplique pour l’emporter 5-2. Fin décembre, les deux équipes avaient divisé les honneurs d’un programme double à Baie-Comeau.