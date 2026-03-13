Des coups de feu tirés sur l’avenue Brochu à Sept-Îles

Des coups de feu ont mené à une intervention policière sur l’avenue Brochu, à Sept-Îles, jeudi soir.

La Sûreté du Québec indique que personne n’a été blessé.

Les événements se sont produits à proximité d’immeubles à logements de l’avenue Brochu. Des trous de projectiles sont visibles à la fenêtre d’un appartement.

Les trous de projectiles qui auraient été tirés le 12 mars vers 21 h sont visibles sur la fenêtre d’un immeuble à logements de l’avenue Brochu. Photo Sylvain Turcotte

Les enquêteurs des crimes majeurs menaient toujours des expertises sur les lieux, vendredi matin.

Selon les premières constatations, l’événement pourrait être relié au crime organisé. La Sûreté du Québec n’était toutefois pas en mesure de le confirmer hors de tout doute pour l’instant.

Les autorités n’ont pas souhaité émettre plus de détails, afin de ne pas nuire à l’enquête en cours.

Personne n’a été arrêté dans l’affaire.