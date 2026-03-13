Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine : départs au 40 minutes jusqu’à nouvel ordre

Les départs auront lieu, jusqu’à nouvel ordre, aux 40 minutes à partir de chaque rive à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine.
Un seul navire est en activité en raison de problèmes techniques, indique la Société des Traversiers du Québec via son système d’alertes.
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