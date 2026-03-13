Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine : départs au 40 minutes jusqu’à nouvel ordre

Avatar photo
Par Victor Carré 3:47 PM - 13 mars 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Les départs sont aux 40 minutes entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Photo archives

Les départs auront lieu, jusqu’à nouvel ordre, aux 40 minutes à partir de chaque rive à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine.

Un seul navire est en activité en raison de problèmes techniques, indique la Société des Traversiers du Québec via son système d’alertes.

Plus de détails à venir

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Traverse Matane–Côte-Nord : l’horaire modifié samedi

Des coups de feu tirés sur l’avenue Brochu à Sept-Îles

Le Centre du Camion Côte-Nord passe aux mains de Camions Avantage

Emplois vedettes

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Traverse Matane–Côte-Nord : l’horaire modifié samedi

Consulter la nouvelle

Des coups de feu tirés sur l’avenue Brochu à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 1 avril 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer