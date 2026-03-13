Traverse Matane–Côte-Nord : l’horaire modifié samedi

La traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout modifiera son horaire le samedi 14 mars en raison de conditions de navigation défavorables. Un départ prévu vers Godbout sera redirigé vers Baie-Comeau, entraînant un ajustement des traversées de la matinée.

La traversée de 8 h, initialement prévue de Matane vers Godbout, sera plutôt dirigée vers Baie-Comeau. Le navire effectuera ensuite un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h.

Les passagers qui avaient une réservation pour un départ à partir de Godbout pourront tout de même effectuer leur traversée, puisque les réservations seront honorées au départ de Baie-Comeau.

Dans un avis transmis à sa clientèle, la direction précise que ces changements sont nécessaires en raison des conditions en mer et présente ses excuses aux voyageurs affectés.

« La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service. »