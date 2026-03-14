Baie-Comeau : un atelier d’écriture pour explorer « ce qui nous aspire »

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 14 mars 2026
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La revue littéraire Moulin à papier. Photo Audrey Givern-Héroux

Le public est invité à plonger dans l’écriture et la réflexion lors d’un atelier gratuit organisé par L’Ouvre-Boîte culturel le 20 mars à Baie-Comeau, en lien avec le prochain numéro de la revue Moulin à papier.

Animé par Véronique Gagnon, Audrey Givern-Héroux et Katheryn Tremblay-Lauzon, l’atelier proposera aux participants de rédiger des textes à partir de différentes contraintes d’écriture. Les personnes présentes pourront ensuite partager leurs créations, si elles le souhaitent, dans une ambiance conviviale.

L’activité permettra également aux participants de poursuivre leur démarche créative après l’atelier et de soumettre leurs textes à la revue Moulin à papier, dont le prochain numéro portera sur le même thème.

Réfléchir à ce qui capte notre attention

Le thème « Ce qui nous aspire » propose une réflexion sur les multiples forces qui attirent l’attention et façonnent le quotidien dans un contexte où le rythme de vie est souvent effréné.

Selon les organisateurs, l’époque actuelle est marquée par un mélange de passions, de projets, de pression sociale et de frustrations qui peuvent orienter les intérêts et les préoccupations de chacun. Certaines personnes se tournent vers des sensations fortes, notamment par la pratique de sports extrêmes ou l’écoute de balados de type true crime, tandis que d’autres recherchent plutôt l’apaisement à travers des activités simples comme le coloriage ou la préparation de levain.

Le thème invite aussi à se questionner sur la place qu’occupent encore la fascination et l’émerveillement dans la vie quotidienne. Dans un contexte où la pression de performance et la productivité occupent une place importante, certaines personnes peuvent avoir l’impression de laisser de côté des aspects d’elles-mêmes par instinct de survie.

La réflexion proposée aborde également les moyens de composer avec la fatigue ou le désenchantement, ainsi que les stratégies pour résister à la pression de performance. Ces questionnements s’accompagnent d’un intérêt croissant pour la lenteur, la déconnexion et un retour à certaines formes de spiritualité.

Le thème amène finalement les participants à se demander ce qui procure un sentiment de grâce ou de connexion avec l’humanité et l’univers, ainsi que les valeurs ou croyances qui donnent un sens à leur vie et nourrissent leurs aspirations.

L’atelier est ouvert à toute personne intéressée par l’écriture, peu importe son niveau d’expérience. Il se tiendra à 19 h 30 à l’Alternative.

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