Le colloque Solutions RH de retour à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 14 mars 2026
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Le colloque Solutions RH est de retour dans la Manicouagan en 2026. Sur la photo, on aperçoit Dany Menguele, chargé de projets et des finances à la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan. Photo Facebook

Gestionnaires, entrepreneurs et professionnels des ressources humaines de la Manicouagan sont attendus à Baie-Comeau pour une nouvelle édition du Colloque Solutions RH, une journée consacrée aux enjeux du travail, au partage d’expertise et au réseautage.

L’événement se tiendra le 22 avril, de 8 h à 17 h, à l’Hôtel-Motel Hauterive, à Baie-Comeau. Il réunira des gestionnaires, entrepreneurs, professionnels en ressources humaines et acteurs du développement économique de la Manicouagan autour d’une programmation axée sur les enjeux du monde du travail.

Au programme : conférences, échanges entre participants, activités de réseautage et un débat des idées réunissant des entrepreneurs de la région. Cette nouvelle édition est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires organisateurs.

Les inscriptions pour les participants ainsi que pour les kiosques devraient ouvrir prochainement. Les organisations et les personnes intéressées sont invitées à réserver leur place rapidement.

Pour obtenir plus d’information sur la programmation ou pour s’inscrire, il est possible d’écrire à info@ccmanic.qc.ca.

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