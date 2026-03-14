Les Cataractes inondent le Drakkar de dix buts

Vaincu 7-0 par la puissante Armada de Blainville-Boisbriand jeudi, le Drakkar espérait certainement un meilleur résultat à Shawinigan samedi après-midi. En trois matchs face aux Cataractes cette saison, Baie-Comeau avait tout de même livré des performances aux résultats honnêtes. L’ultime duel entre les deux formations s’est finalement avéré être une catastrophe pour les matelots, défaits 10-2 au Centre Gervais-Auto.

Avant la rencontre, les principaux canons des Cataractes étaient coincés dans des léthargies. Félix Lacerte, Vince Élie, Chad Lygitsakos et Jiri Klima n’avaient pas fait scintiller la lumière rouge depuis quelques semaines. Les attaquants shawiniganais auront profité de la visite du Drakkar pour mettre fin à leur disette et faire gonfler leurs statistiques personnelles.

De ceux-ci, c’est Klima qui a connu la meilleure rencontre, avec deux buts et autant de mentions d’aide. L’attaquant tchèque a cependant été devancé par un coéquipier sur la feuille de pointage: le défenseur Mathieu Plante a également marqué deux buts, mais récolté une aide de plus que Klima.

Outre les statistiques individuelles, les deux équipes voient leurs taux d’efficacité sur les unités spéciales prendre des directions diamétralement opposées. Baie-Comeau a vu ses adversaires lui faire payer la note lors des quatre désavantages numériques qu’il a subis. Inversement, il a été blanchi en quatre occasions en attaque à cinq, en plus d’avoir accordé un but en ces circonstances.

Devant le filet, le Drakkar avait choisi Alexis Cloutier, rappelé du circuit collégial. Jouant sur ses 17 ans, sélection de 6e tour du Drakkar en 2024, c’était la première fois que la sélection de 6e tour du Drakkar en 2024 était envoyé dans la mêlée. Le baptême de Cloutier dans la LHJMQ en aura finalement été tout un.

Alors qu’on cherchait probablement à préserver les forces de Mathias Hernandez pour le match de dimanche face aux Tigres de Victoriaville, contre qui le Drakkar a remporté ses trois matchs cette saison, Cloutier est demeuré devant sa cage du début à la fin de la rencontre, repoussant trente rondelles.

Sommaire de la rencontre

En situation de rattrapage après seulement 28 secondes jouées, Baie-Comeau parvient créer l’égalité à la moitié du premier engagement, sur une belle séquence de travail en zone offensive par le trio de Jacopo De Luca, Lynden Larsen et Declan Wotton. Ce dernier enfile l’aiguille aidé des deux premiers. Fruit du hasard, l’attaquant de 16 ans avait d’ailleurs inscrit son dernier but dans ce même amphithéâtre au début février.

Après avoir vu Vince Elie redonner les devants aux locaux, le Drakkar a une occasion de ramener les deux équipes à la case départ une seconde fois en vertu d’un jeu de puissance. Ce sont plutôt les Cataractes qui marquent et portent un dur coup au Drakkar; Chad Lygitsakos en faisant mouche sur une échappée alors que son équipe se défendait à quatre.

Le Drakkar bénéficie d’un nouveau coup de pouce du destin au cours d’un désavantage numérique tard en deuxième période. Bien qu’Elie n’est pas directement entré en contact avec le gardien du Drakkar, il était dans son demi-cercle, l’empêchant de manoeuvrer à sa guise. Le retard n’était toujours que de deux buts.

La troupe dirigée exceptionnellement par Patrice Bosch n’est cependant pas en mesure de saisir l’opportunité qui se présentait à elle. À peine quelques secondes plus tard, avant même que l’infraction soit terminée, les Cataractes marquent à nouveau, cette fois dans la légalité et portant bel et bien l’avance à 4-1.

Le reste de la rencontre est une formalité pour Shawinigan, retraitant au vestiaire en avant 5-1 et inscrivant par la suite cinq autres buts en troisième période. Le seul petit soubresaut nord-côtier s’est également produit en troisième, quand Samuel Brunet a déjoué Philippe Boucher sur un tir de loin.

Les émotions ont certainement pris le dessus sur les matelots en troisième, puisque trois d’entre eux ont été chassés du match. D’abord, Larsen le fut en raison d’une mise en échec à la tête, qui lui a également valu une infraction majeure. Ce fut ensuite au tour de Joseph Cadorin, en raison d’une bataille, puis Shawn Pearson, pour conduit antisportive.

Pour une dernière fois cette saison, le Drakkar disputera une rencontre sur la route, terminant cet ultime voyage à Victoriaville. Les deux dernières rencontres au calendrier seront jouées à Baie-Comeau.