Une Forestvilloise réalise 200 km à ski pour la cause du cancer

Fraîchement retraitée, l’entraîneuse et passionnée de plein air Nancy Therrien s’est lancé un défi personnel cet hiver : parcourir 200 kilomètres en ski de fond en 28 jours au profit de la Société canadienne du cancer. Elle a finalement dépassé son objectif, tant sur le plan sportif que financier.

Pour souligner le début de sa retraite, Nancy Therrien a choisi de se lancer un défi sportif tout en appuyant une cause qui lui tient à cœur. Initialement, le défi proposé consistait à parcourir 50 kilomètres en ski de fond en un mois. L’athlète nord-côtière a toutefois décidé de hausser la barre.

« Je me suis dit que ce n’était pas beaucoup, alors j’ai changé ça pour 200 kilomètres. Je voulais que ce soit un peu plus un défi », affirme-t-elle.

Malgré une blessure qui l’a forcée à ralentir pendant près d’une semaine, Nancy Therrien a largement dépassé son objectif. « J’ai réussi en 14 sorties au mois de février de réaliser 238,6 kilomètres », divulgue la skieuse d’expérience.

Selon elle, sans cet arrêt forcé, la distance parcourue aurait pu être encore plus élevée. « Si ça n’avait pas été de cette semaine-là, je pense que j’étais capable de toper les 300 km. »

Le défi comportait également un volet de collecte de fonds pour la Société canadienne du cancer. Là encore, les résultats ont dépassé les attentes. « Je m’étais mis un défi de 500 $, puis j’ai ramassé 705,19 $ », rapporte Mme Therrien, pour qui cette initiative constituait aussi une source de motivation pour demeurer active.

Skieuse expérimentée, Nancy Therrien pratique ce sport depuis de nombreuses années et sort régulièrement sur les pistes durant l’hiver. « Je skie tous les hivers. En moyenne, je fais des sorties entre 15 et 25 kilomètres. » La proximité des pistes dans sa région facilite aussi la pratique.

Ayant apprécié l’expérience, elle n’exclut pas de répéter le défi dans le futur. « Sûrement qu’on va vouloir le refaire. C’est quelque chose qui est bien le fun et plaisant à faire », conclut-elle.