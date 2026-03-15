La fête des Mères avec la Chorale Sainte-Amélie

Par Karianne Nepton-Philippe 1:30 PM - 15 mars 2026
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Le concert aura lieu à l'église Saint-Nom-de-Marie. Photo archives

(KNP) La Chorale Ste-Amélie invite la population à son prochain concert, qui aura lieu le 10 mai, à l’occasion de la fête des Mères. 

Pour la première fois, le concert sera présenté à l’église Saint-Nom-de-Marie. Il débutera à 14 h. 

Les choristes interpréteront les plus beaux Ave Maria de différents compositeurs connus et moins connus du public, comme Schubert, Haendel, Mascagni, Lorenc et bien d’autres.

Sous la direction de Violette Simard, la chorale sera accompagnée de son quatuor à cordes et de son pianiste.

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