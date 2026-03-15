Le Drakkar passe le balai à Victoriaville

Pour une dernière partie sur la route en 2025-2026, le Drakkar a trouvé une façon de bien terminer ce chapitre, l’emportant au compte de 6-2 face aux Tigres. Comme quoi il est toujours possible de voir un peu de lumière dans la noirceur, Baie-Comeau est sorti gagnant de chacun des quatre duels face à la formation des Bois-francs cette saison.

Il faut bien le reconnaître, lorsque l’on parle d’une équipe qui occupe le dernier rang du classement, ce genre de résultat demeure un peu inusité. Bien que les Tigres ne représentent pas une puissance du circuit, occupant le 14e rang au classement général, le Drakkar a toujours été en mesure de sauver avec les honneurs, ne marquant jamais moins de 5 buts dans une rencontre.

En novembre à Victoriaville, il est d’abord parvenu à revenir de l’arrière de trois buts avant de compléter la remontée en prolongation. En janvier à Baie-Comeau, il a réussi là où ses rivaux avaient échoué plus tôt, ne flanchant pas au tout dernier moment, alors que les Tigres s’apprêtaient à lui jouer le même tour. Finalement, il y a deux semaines, il a de nouveau tenu bon, toujours à Baie-Comeau. Au bout du compte, malgré leurs positions respectives, ces deux équipes auront su donner un spectacle intéressant aux amateurs de hockey junior.

Sommaire de la rencontre

Malgré l’écart au pointage final, les Tigres étaient toujours bien dans le coup pour une bonne partie de la rencontre. Ils étaient parvenu à déjouer Mathias Hernandez de belle façon à deux reprises, grâce à de magnifiques tirs dans le haut du filet par Xavier Sabourin et Loïk Gariépy. En début de deuxième période, ils étaient aux commandes 2-1 et rien ne laissait présager que les choses tourneraient ainsi.

Avant la fin de l’engagement, le Drakkar est parvenu à inscrire trois buts sans réplique, dont deux dans les dernières minutes au cadran, ayant l’effet d’une douche froide sur les locaux. C’est d’ailleurs dans cette séquence heureuse que Liam Armit marqua certainement l’un des plus beaux buts du Drakkar cette saison, manoeuvrant habilement entre les deux défenseurs avant de déjouer le gardien. Ayant également compté le premier but de son équipe, le gatinois est passé bien près de compléter le tour du chapeau en début de troisième période, stoppé in extremis par le gardien Catanzariti.

Ce qui fut le coup de massue est toutefois survenu en troisième, quand Filip Vlk a profité de la confusion entre les défenseurs victoriavillois à leur ligne bleue pour prendre ses jambes à son coup avec le disque, puis marquer. Lynden Larsen a finalement complété dans les dernières minutes, dans la cage abandonnée.

Entre temps, le portier Hernandez s’est particulièrement signalé en troisième période, lorsque les Tigres n’avaient que deux buts de retard et pressaient le pas. Les quelques arrêts spectaculaires qu’il a réalisés ont certainement pesé dans la balance lorsqu’est venu le moment de le nommer première étoile de la rencontre. Quand le rideau est tombé, son total d’arrêts s’élevait à 37.

Plus que deux

Pour une dernière fois, l’équipe baie-comoise sautera sur sa patinoire pour deux rencontres la semaine prochaine face à l’Océanic de Rimouski; une formation qui vit en ce moment l’une des pires séquences de l’histoire de la LHJMQ. À Chicoutimi dimanche après-midi, la troupe de Joël Perrault a signé une 24e défaite en temps réglementaire consécutive. La dernière fois où elle a récolté un point au classement, c’était le 9 janvier, dans une victoire de 4-3 en prolongation contre les Remparts de Québec. Depuis, plus rien.

En raison de cette chute inexorable, le Drakkar pourrait possiblement quitter le dernier rang du classement général, qu’il occupe pourtant depuis le premier jour de la saison. Deux victoires en temps régulier contre les Bas-laurentiens lui donneraient une avance d’un point. Autrement que pour l’honneur, la position finale au classement n’a vraiment d’importance pour les deux équipes déjà exclues des éliminatoires, sachant qu’aucune ne posséde son choix de premier tour au prochain repêchage.