Le plaisir avant tout au festival du Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles

Pas de pointage, pas de gagnant, ni perdant. Du soccer que pour le plaisir. Encore une fois, c’était l’essence de la Coupe Glacée, festival du ballon rond organisé par le Club Nordsoc de Sept-Îles.

L’événement du 14 mars au gymnase de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles en était à une quatrième édition, une deuxième sous le nom de la Coupe Glacée.

Pas moins de 170 jeunes, du U8, U10, U12 et du U14 (pour une première fois), étaient de la partie au sein des 26 équipes participantes, de Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau.

Une journée de 39 matchs, sans pointage, ” juste pour le plaisir “, de dire Patric Pelletier, coordonnateur de l’événement. ” Et on le voit avec les jeunes qui reviennent.”

La participation d’autant de jeunes, c’est le résultat, selon lui, des efforts mis pour que la base grandisse.

Une quinzaine de parents bénévoles ont également mis la main à la pâte pour le bon déroulement du festival, en plus de l’apport de jeunes arbitres

Patric Pelletier était d’ailleurs fier de voir autant d’équipes féminines à la Coupe Glacée. Elles étaient sept au total, en plus de jeunes dans les formations mixtes. Globalement, c’est une cinquantaine de filles.

” Beaucoup veulent jouer entre elles, et il y a donc plus de rétention “, a-t-il dit, soulignant notamment l’implication et le travail à ce niveau de Sara Gagnon-Chénier.

Vers la saison estivale

La saison hivernale tire à sa fin pour le Club Nordsoc. Elle lancera les inscriptions pour sa saison extérieure à la fin avril, pour un début sur les terrains à la fin mai.

Il y aura diverses formations offertes pour lancer l’été, notamment une pour les entraîneurs avec l’implantation d’un club de soccer à Port-Cartier, une pour les arbitres et une clinique pour les gardiens de but.

L’organisation septilienne de soccer compte aussi mettre davantage d’emphase sur son programme Espoirs, en lien notamment avec l’Association régionale de soccer.

D’ailleurs, chez les gars de moins de 14 ans, une sélection plus hâtive a été faite à l’automne. Des matchs amicaux avec le Saguenay sont aussi au calendrier, avec une rencontre qui s’est tenue avant les Fêtes et une autre à venir.

“Ça fait qu’il y a une quinzaine de jeunes qui se connaissent et qui apprennent plus tôt à jouer ensemble. Ce qui est beau aussi, c’est que des coachs de Sept-Îles, Forestville, Baie-Comeau et ailleurs travaillent ensemble dans un but collectif “, a fait savoir Patric Pelletier.

La présidence du Club Nordsoc est encore assurée par Yan Rivard, secondé par Guillaume Maloney comme vice-président. Trois nouvelles personnes ont joint le conseil d’administration. Le Mini-Mundial, événement phare de l’organisation, aura lieu, comme à l’habitude, le deuxième week-end d’août.