Un incendie ravage une résidence de la rue Delanoë à Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 10:05 PM - 15 mars 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Une résidence de la rue Delanoë à Baie-Comeau a été la proie des flammes dimanche. Les pompiers ont été dépêchés sur place pour combattre l’incendie. Photo courtoisie

Une résidence de la rue Delanoë, à Baie-Comeau, a été la proie des flammes dimanche soir. L’incendie aurait été maîtrisé par les pompiers de la Ville au moment d’écrire ces lignes.

Selon une voisine des lieux, d’importants moyens auraient été déployés pour combattre le brasier. Des images diffusées sur les réseaux sociaux par un autre résident montreraient notamment des pompiers en train de déneiger une borne-fontaine à proximité, une opération qui aurait possiblement retardé l’alimentation en eau au début de l’intervention.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ampleur des dommages et les causes de l’incendie n’avaient pas encore été confirmées. le Journal Le Manic n’avait pas non plus obtenu de commentaire officiel des autorités.

Les pompiers de Baie-Comeau ont maîtrisé l’incendie qui a lourdement endommagé la résidence de la rue Delanoë. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Le plaisir avant tout au festival du Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles

Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout redirigée vers Godbout

Un balado pour faire découvrir le travail avec les mammifères marins

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le plaisir avant tout au festival du Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout redirigée vers Godbout

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 1 avril 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer