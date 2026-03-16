Bris d’un feu de circulation sur le boulevard La Salle

Par Karianne Nepton-Philippe 11:45 AM - 16 mars 2026
Temps de lecture :

Le feu de circulation est en panne depuis plusieurs semaines déjà. Photo Charlotte Paquet

Il faudra patienter encore quelque temps avant la réparation du feu de circulation au coin du boulevard La Salle et Bégin, à Baie-Comeau, qui est défectueux depuis plusieurs semaines déjà.

Celui-ci a besoin d’un changement d’une pièce spécifique.

Tout comme la lumière au coin des avenues Marquette, Talon et Cartier, il y a quelques années, la pièce à changer n’était pas disponible chez le fournisseur.

La Ville est donc dans l’attente de ladite pièce afin de procéder à la réparation.

Karianne Nepton-Philippe

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Phase d’ingénierie : AquaBoreal signe une entente avec une firme danoise 

Actualité Santé

Un Septilien met fin à ses jours en attente de l’aide médicale à mourir

Actualité Environnement

Changements et annulations à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Phase d’ingénierie : AquaBoreal signe une entente avec une firme danoise 

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité Santé

Un Septilien met fin à ses jours en attente de l’aide médicale à mourir

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Les Échos de la Manic

Se termine le 1 avril 2026 Participer