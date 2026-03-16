Bris d’un feu de circulation sur le boulevard La Salle

Il faudra patienter encore quelque temps avant la réparation du feu de circulation au coin du boulevard La Salle et Bégin, à Baie-Comeau, qui est défectueux depuis plusieurs semaines déjà.

Celui-ci a besoin d’un changement d’une pièce spécifique.

Tout comme la lumière au coin des avenues Marquette, Talon et Cartier, il y a quelques années, la pièce à changer n’était pas disponible chez le fournisseur.

La Ville est donc dans l’attente de ladite pièce afin de procéder à la réparation.