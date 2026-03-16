Changements et annulations à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Par Johannie Gaudreault 10:05 AM - 16 mars 2026
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Le F.-A.-Gauthier. Photo archives

Les conditions de navigation défavorables poussent la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout à modifier son horaire du 16 mars et à annuler les traversées du lendemain.

Pour aujourd’hui, la traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, est redirigée vers Baie-Comeau. Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h.  Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

Quant à demain, le 17 mars, toutes les traversées prévues sont annulées. Les dépôts sur réservations seront remboursés.

« La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service », indique la Société des traversiers du Québec.

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