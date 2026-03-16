Cours suspendus dans les écoles du CSS de l’Estuaire

En raison des conditions météorologiques et routières actuelles et anticipées au cours des prochaines heures, le Centre de services scolaire de l’Estuaire suspend les cours pour la journée du lundi 16 mars sur l’ensemble de son territoire.

Les élèves doivent donc demeurer à la maison. Le personnel est pour sa part tenu d’assurer sa prestation de travail en privilégiant le télétravail, indique l’organisation scolaire.

Les services de garde demeurent toutefois ouverts.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire invite la population à faire preuve de prudence lors de ses déplacements et remercie sa clientèle de sa compréhension.