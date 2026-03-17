Boulevard Pierre-Ouellet : la nouvelle intersection en 2026

La nouvelle intersection sur le boulevard Pierre-Ouellet, au coin de l’avenue des Hémérocalles, entre les deux secteurs de Baie-Comeau, verra finalement le jour en 2026.

« Nous avons une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et c’est cette année qu’on peut intervenir », informe le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Ce dernier lance que « dès cet été », le chantier devrait commencer, environ trois ans après les premières discussions.

La Ville possède un créneau d’intervention, qui se situe entre la mi-juillet et la mi-novembre, précise le directeur général de la Ville François Corriveau.

« Le contrat n’est pas encore donné, il devrait l’être dans les prochaines semaines », ajoute le maire.

Les travaux sur le boulevard La Salle reportés

La réfection du boulevard La Salle, prévue dans la liste de travaux cette année, n’aura pas lieu en 2026.

« Nous avons sorti plusieurs projets dans les dernières semaines. Par exemple, on a 992 000 $ de plus pour la bibliothèque Alice-Lane et 1,6 M$ pour le Centre Henri-Desjardins », souligne M. Desbiens.

« On attend aussi les résultats de combien coûtera la lumière pour l’intersection aux Hémérocalles », conclut-il.