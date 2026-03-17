Incendie à Baie-Comeau : une famille à reconstruire

À la suite de l’incendie qui a détruit le logement du 1003, rue Delanoë, un élan de solidarité s’organise autour de la famille Fillion.

Des proches ont notamment lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe afin d’aider la famille à faire face aux dépenses immédiates et à remplacer les biens essentiels perdus dans le sinistre.

Parallèlement, des citoyens offrent aussi de l’aide matérielle, notamment des vêtements d’hiver, des bottes et des articles d’hygiène.

Deux points de dépôt ont été mis en place à Baie-Comeau pour recueillir les dons : au Resto-Pub Le T-Rex, dans le secteur Marquette, ainsi qu’au Bronzage Sublime, dans le secteur Mingan.

Les besoins actuels concernent notamment des vêtements et chaussures pour les membres de la famille, dont :

Femme : XL, chaussures 9

Homme : M, chaussures 10

Enfant (11 ans) : M, chaussures 9

Enfant (5 ans) : taille 5 ans

Adolescent (17 ans) : M à L, chaussures 11-12

Les électroménagers et certains meubles essentiels ont déjà été trouvés, permettant de concentrer l’aide sur les effets personnels et les articles du quotidien.

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