Parc Jean-Noël-Tessier : Baie-Comeau consultera la population

Par Karianne Nepton-Philippe 6:00 AM - 17 mars 2026
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La Ville de Baie-Comeau a tenu sa séance ordinaire du conseil municipal le 16 mars. Photo Karianne Nepton-Philippe

Baie-Comeau annonce vouloir consulter la population au sujet des projets de développement du parc industriel Jean-Noël-Tessier. Cela aura lieu au mois de septembre. 

Les choses bougent dans le dossier du parc Jean-Noël-Tessier. Lors de la séance du conseil du mois de février, la Ville adoptait un règlement d’emprunt pour la construction d’une nouvelle rue. 

« Dans tous les dossiers qu’on mène, l’approbation sociale est importante. On veut que les gens comprennent le projet d’avance », a déclaré le maire Michel Desbiens, lors de la séance du 16 mars. 

Ce dernier ajoute qu’il y aura aussi bientôt des consultations ciblées avec des acteurs des milieux économiques, environnementaux et sociaux et des organismes qui utilisent le territoire.

Ce processus est géré de façon externe par la firme MU Conseils. 

« Il ne faut pas oublier que le parc Jean-Noël-Tessier aura une vocation d’écoparc industriel. Le volet écologique comprend aussi du développement durable, ce qui explique aussi les consultations citoyennes », ajoute le directeur général, François Corriveau. 

Karianne Nepton-Philippe

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