Taekwondo : Baie-Comeau brille sur les tatamis à Sept-Îles

Portés par la détermination et l’esprit sportif, les athlètes du Club de taekwondo de Baie-Comeau ont récolté une impressionnante moisson de médailles lors de la compétition régionale tenue le 7 mars à Sept-Îles.

Les représentants de Club de taekwondo de Baie-Comeau ont offert de solides performances face à la concurrence régionale, multipliant les présences sur le podium. « Nos athlètes ont offert de très belles performances et, au-delà des médailles, ils ont surtout démontré beaucoup de détermination, de courage et d’esprit sportif », affirme le club local.

Au total, plusieurs athlètes se sont illustrés dans les différentes disciplines, tant en combat qu’en forme.

Parmi les faits saillants, Haintsoa Rakotozafy a décroché l’or en forme en plus d’ajouter un bronze en combat, tandis que Zack Lévesque s’est distingué avec une médaille d’or en combat et une d’argent en forme.

Jean-Benoit Gagné a pour sa part signé une double performance avec deux médailles d’argent.

Des podiums bien garnis

La délégation nord-côtière a vu plusieurs de ses membres monter sur le podium :

Maeva Labrie : argent en forme

Cindy Savard : bronze en combat et en forme

Mary-Jade Gauthier : bronze en forme et en combat

Dominic Bissonnette : argent en combat

Natacha Sénéchal : bronze en forme

Alexis Bissonnette : argent en combat

Emmy Bissonnette : argent en combat et bronze en forme

Haintsoa Rakotozafy : or en forme et bronze en combat

Iharantsoa Rakotozafy : bronze en forme

Liantsoa Rakotozafy : bronze en forme

Santatriniaina Rasolomanana : argent en forme et bronze en combat

Zack Lévesque : argent en forme et or en combat

Brandon Lévesque : bronze en forme et argent en combat

Jean-Benoit Gagné : argent en forme et en combat

La participation de Rindra Rakotozafy a également été soulignée. « Son courage et sa détermination méritent d’être soulignés », mentionne-t-on.

Au-delà des résultats, l’expérience acquise lors de cette compétition régionale demeure un élément clé pour le développement des athlètes. « Nos athlètes ont eu l’occasion de se mesurer à d’autres athlètes de la région et de vivre une expérience très enrichissante, tant sur le plan sportif que personnel. »

Un travail d’équipe salué

Le club a tenu à mettre en lumière l’apport essentiel des officiels et de l’encadrement. « Un énorme merci […] pour leur participation à l’arbitrage, car sans arbitres il n’y aurait tout simplement pas de compétition. »

Les entraîneurs Pascal Labrie et Dylan Lévesque ont également été remerciés pour « leur présence, leurs encouragements et leur dévouement envers nos athlètes ».

Cette sortie régionale confirme la progression du club baie-comois, qui continue de s’illustrer tant par ses résultats que par les valeurs véhiculées sur les surfaces de compétition.