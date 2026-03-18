Budget 2026 | Le pont sur le Saguenay toujours à l’étude dans le PQI

Par Johannie Gaudreault 6:45 PM - 18 mars 2026
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Le projet de pont pour relier la Côte-Nord et Charlevoix figure encore dans les projets à l'étude dans le Plan québécois des infrastructures 2026-2036. Photo Johannie Gaudreault

Le ministre des Finances Eric Girard a déposé son budget 2026 et le pont sur le Saguenay ne passe toujours pas en mode réalisation. Le projet qui est demandé depuis belle lurette sur la Côte-Nord demeure à l’étude.

C’est sans grande surprise que l’on aperçoit ce projet d’envergure, qui regroupe les régions de la Côte-Nord et de Charlevoix, dans la case des projets à l’étude comme dans le dernier Plan québécois des infrastructures (PQI). Il fait partie des projets de plus de 100 M$.

En fait, la construction d’un pont sur le Saguenay n’a simplement pas bougé, ce qui était prévisible puisque Québec avait annoncé il y a près d’un an qu’aucune somme ne serait dévolue à ce projet avant 2030. 

De plus, la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, qui était de passage à Sept-Îles le 9 mars, a concédé qu’il y a d’autres projets majeurs à mettre de l’avant, notamment dans le domaine de la santé. Elle pointait du doigt le contexte économique exigeant présentement.

« Quand les conditions le permettront, ce projet de pont au-dessus le Saguenay pourra progresser à meilleur rythme… Le contexte économique est exigeant, mais c’est quelque chose d’important pour la région, notamment pour le développement économique », a-t-elle soutenu.

Le réaménagement de la route 138 à l’approche de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine du côté du quai à Tadoussac figure lui aussi au même endroit dans le PQI  2026-2036, soit dans la section des projets routiers en planification.

 Avec Vincent Rioux-Berrouard

Pont sur le Saguenay : le projet sur pause

Johannie Gaudreault

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