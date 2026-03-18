La Série Trail Polaire Gaspesia séduit sur la Côte-Nord

La Série Trail Polaire Gaspesia a connu un départ remarqué sur la Côte-Nord le 13 mars alors que plus de 100 athlètes ont pris part aux épreuves disputées au Mont Ti-Basse de Baie-Comeau. Il s’agissait de la première édition présentée à l’extérieur de l’Est-du-Québec.

Présentées dans les domaines skiables partenaires, les compétitions proposent des parcours nocturnes de course à pied sur neige et de ski de randonnée, dans une ambiance à la fois sportive et conviviale. Les participants, qu’ils soient débutants ou expérimentés, pouvaient choisir parmi des distances variant de 1 à 20 kilomètres.

À Baie-Comeau, dans le cadre du Trail Polaire #22 présenté par Gym MaxiForme+, plusieurs athlètes locaux se sont illustrés.

Au 4 km féminin, Cindy Miller a décroché la première place avec un temps de 36:43. 87, suivie de Cathy Bernatchez et Florence Perreault-Caumartin. Du côté masculin, Hugo Robert a dominé l’épreuve en 26:14. 01, devant Frédérik Beaudry et Malcom Gagnon de Ragueneau.

Sur la distance de 8 km, Anaïs Bélanger s’est imposée chez les femmes avec un chrono de 1 h 13 min 30 s. 78, tandis que Frédéric Dallaire, de Pointe-aux-Outardes, a remporté l’épreuve masculine en 1:06:02 .98.

L’épreuve de 16 km a vu Dominique Duquet monter sur la plus haute marche du podium féminin avec un temps de 2 h 20 min 1 s. 50. Chez les hommes, Pierre Gagnon a remporté une victoire serrée en 1 h 59 min 33 s. 33, devançant Guillaume Duchesne-Lessard par une fraction de seconde.

Enfin, en ski de randonnée (8 km), Geneviève Hamel, de Shefford, a été la seule participante chez les femmes, complétant le parcours en 1 h 59 min 59 s. 83.

Les résultats complets sont disponibles sur le site web de l’événement.

Organisée par Événements Gaspesia, la Série Trail Polaire s’inscrit dans une volonté de promouvoir le plein air et de mettre en valeur les territoires de l’Est-du-Québec. L’organisation vise également à stimuler le tourisme et encourager les saines habitudes de vie, notamment chez les jeunes.