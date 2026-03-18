Ma Ville Ma Voix : quatre initiatives retenues

Par Johannie Gaudreault 8:39 AM - 18 mars 2026
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Le Forum citoyen se tiendra le 12 mai au Pavillon St-Sacrement. Photo Emy Westermann

La démarche Ma Ville Ma Voix a dévoilé les quatre initiatives retenues à l’issue d’une période de vote ayant mobilisé plus de 1 000 personnes participantes, combinée à l’évaluation du Comité de développement durable (CDD). 

Deux projets portés par des organisations seront bonifiés grâce au processus participatif. « Accès aux logements adaptés », déposé par Habitations Autisme Baie-Comeau, vise à faciliter l’accès à des logements abordables et adaptés pour les personnes autistes de la région.

De son côté, « Goûter, Cuisiner, Jardiner », proposé par le Comptoir alimentaire l’Escale, met de l’avant un parcours en trois étapes pour renforcer l’autonomie alimentaire des personnes en situation de vulnérabilité.

Parallèlement, deux idées citoyennes ont été retenues et feront l’objet de discussions afin d’en évaluer le potentiel de réalisation.

« Connectivité et sécurité à vélo » propose de relier le quartier en développement du secteur Mingan, de valoriser la rivière Amédée et d’améliorer la sécurité et la praticabilité du réseau cyclable. 

« Le logement, autrement » cherche quant à lui à imaginer des solutions concrètes pour élargir l’accès au logement et encourager des milieux de vie plus collectifs et solidaires dans la Manicouagan.

La prochaine étape de la démarche sera le Forum citoyen, présenté comme un moment clé de participation publique. La population est invitée à y contribuer activement le 12 mai, en soirée, au Pavillon St-Sacrement de Baie-Comeau. Les modalités d’inscription seront précisées dans les prochaines semaines.

Rappelons que depuis 2012, la démarche Ma Ville Ma Voix a permis la réalisation de plus de 75 projets, pour un investissement total de plus de 3,4 millions de dollars provenant du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.

Johannie Gaudreault

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