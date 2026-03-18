Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

On planifie nos assurances, nos placements, notre retraite, mais trop souvent la préparation d’un testament passe au second plan. Pourtant, sans testament clair, ce n’est pas vous qui décidez, c’est la loi.

En 2026, une réalité s’impose : les familles sont recomposées, les patrimoines plus complexes, les situations plus diversifiées. Les notaires sont de plus en plus sollicités, en région comme en ville. Les délais peuvent être plus longs pour avoir un rendez-vous. Résultat? Mieux vaut planifier tôt et surtout arriver préparé.

Pourquoi un testament notarié?

1. Pour exprimer clairement vos volontés et faciliter la vie de vos héritiers.

Conseil : méfiez-vous des formulaires pré remplis en ligne. Un document standardisé ne tient pas compte de votre réalité familiale, fiscale ou entrepreneuriale.

2. Pour éviter les mauvaises surprises.

Un testament non notarié pourrait contenir des dispositions illisibles, incompréhensibles ou incompatibles avec la loi, ou être incomplets. Il pourrait être perdu, modifié ou détruit.

3. Pour économiser temps et argent.

Réduire l’impôt payable au décès.

Planifier le transfert de certains produits d’épargne (REER, CELI).

Encadrer la gestion de l’héritage d’enfants mineurs.

Les éléments que votre notaire passera en revue avec vous

Vos volontés respectent la loi.

Les conséquences fiscales sont comprises.

La protection de vos enfants mineurs est prévue.

La gestion de biens importants (immeuble, entreprise, placements) est encadrée.

Des mécanismes de règlement des conflits peuvent être intégrés.

Chaque testament est unique. Les conseils du notaire le sont aussi.

Comment bien vous préparer

✔ À avoir en main

Date de naissance et numéro d’assurance sociale.

Documents relatifs à l’état civil.

Bilan patrimonial : la liste de vos biens, placements et dettes, incluant tout bien situé à l’extérieur du Québec.

Documents d’entreprise.

Polices d’assurance-vie.

Toute autre information demandée par votre notaire.

✔ À réfléchir avant la rencontre

Qui souhaitez-vous nommer comme héritiers? Quelle part d’héritage voulez-vous leur laisser?

Comment partager votre héritage si l’un de vos héritiers décède ou n’est pas en mesure de recueillir sa part?

Qui sera responsable de régler votre succession? Souhaitez-vous rémunérer cette personne? Qui la remplacera au besoin?

Qui agira comme tuteur de vos enfants mineurs? Souhaitez-vous rémunérer cette personne? Qui la remplacera au besoin?

Quelles sont vos directives pour vos funérailles?

Souhaitez-vous consentir au don de vos organes?

Déconstruire quelques mythes « J’ai fait un testament en ligne, c’est suffisant. »

→ S’il n’est pas notarié, il devra être vérifié, ce qui entraînera des délais, et pourrait contenir des clauses inadéquates. « Je suis jeune, je n’en ai pas besoin. »

→ Peu importe votre âge, dès que vous avez des biens, des proches à protéger ou des volontés à exprimer, le testament devient essentiel. « Mes proches savent ce que je veux. »

→ On ne pourra tenir compte de vos volontés si vous les avez exprimées verbalement ou dans une vidéo. À défaut de testament écrit et valide, c’est la loi qui prime et vos héritiers s’engageront dans un processus plus long, complexe et souvent source de tensions.

Consultez les aide-mémoires préparés par la Chambre des notaires du Québec :

cnq.org/le-droit-de-prévoir

Le droit de prévoir.