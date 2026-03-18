Un bris de zamboni qui coûte au moins 34 000 $ à Baie-Comeau

Après un bris de la surfaceuse du Centre sportif Alcoa durant la relâche, la Ville de Baie-Comeau a dû transférer celle du Centre Henri-Desjardins dans l’autre secteur en attendant la location d’une autre zamboni. Une situation qui engendre une facture d’environ 34 000 $.

L’agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, précise qu’il y a eu un bris de batteries de la zamboni électrique du Centre sportif Alcoa (CSA).

Le protocole de la Ville soutient que lorsqu’une des deux surfaceuses est défectueuse, on transfère l’autre. Dans ce cas, l’instance municipale s’est rapidement tournée vers celle du Centre Henri-Desjardins (CHD).

Comme c’était la semaine de relâche et que des matchs du Drakkar étaient prévus, des activités du CHD ont été déplacées au CSA.

Les activités de patinage libre ont été conservées à Mingan, même sans zamboni.

« Mais, comme on avait plusieurs événements qui s’en venaient, comme le tournoi Jules-Guy ou des finales de hockey mineur, on a loué une autre zamboni pour qu’on en ait une dans chaque aréna », indique M. Normand.

La facture monte

Pierre-Olivier Normand précise qu’en ce qui a trait à la zamboni électrique de la Ville de Baie-Comeau, il faut installer deux nouvelles batteries pour celle-ci.

Le prix final pour ces pièces est d’environ 25 000 $.

La location et la livraison pour la zamboni de remplacement sont d’un peu plus de 9 000 $.

Celle-ci arrive de Montréal, d’une compagnie qui fait la location de surfaceuses.

Elle a été louée pour une période d’un mois, puisque la Ville ne connaît pas le délai de livraison des nouvelles batteries de la zamboni électrique.