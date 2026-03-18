Une entreprise nord-côtière sur quatre craint pour sa survie

Une entreprise sur quatre rapporte que sa survie pourrait être compromise dans les prochaines années, selon les résultats d’une étude réalisée par la firme Montréalaise Mangrove, effectués auprès de 400 intervenants de la Côte-Nord.

L’étude a été dévoilée dans le cadre du Forum Innovation Côte-Nord, qui se tient mercredi, au Centre des congrès de Sept-Îles.

Les résultats démontrent que le manque de main-d’œuvre, les coûts d’exploitation élevés, les enjeux de liquidités et l’absence de relève font partie des préoccupations les plus pressantes des acteurs du milieu économique nord-côtiers.

Près de 30 % des répondants craignent qu’un ou plusieurs de ces enjeux mette en péril la survie de leur entreprise.

« Ces résultats indiquent qu’une portion significative des entrepreneurs opère dans un contexte fragile, ce qui réduit leur capacité à investir dans l’innovation », a rapporté David Gobeille-Kaufman, un des auteurs de l’étude, lors de sa présentation.

Près de 76 % des entreprises de la Côte-Nord affirment qu’elles pourraient croître de façon importante et même doubler ou tripler leurs chiffres d’affaires, si elles avaient accès aux ressources nécessaires. 60 % confirment que la pénurie de main-d’œuvre est l’obstacle principal au déploiement de l’innovation, toujours selon les données rapportées.

Orchestrant une journée de réflexion, d’échanges et d’action dédiée aux entrepreneurs et aux acteurs du développement économique de la région sous le thème « L’entrepreneur au cœur de l’innovation », l’Espace PME Côte-Nord, qui organise l’activité, souhaite contribuer à stimuler l’innovation utile et adaptée aux réalités territoriales de la région.

« Pour 88 % des entrepreneurs, l’innovation est devenue essentielle à la survie de l’entreprise. Pourtant, près de 63 % des projets d’innovations sont encore financés uniquement à même les fonds propres des entreprises », a affirmé Laurent Ferrier, président du conseil d’administration de l’espace PME Côte-Nord, lors de son allocution d’ouverture. « Les mécanismes d’aide existent, mais plusieurs les perçoivent comme complexes, fragmentés et difficiles à naviguer », a-t-il poursuivi.

Laurent Ferrier, président du conseil d’administration de l’espace PME Côte-Nord et directeur de la recherche et de l’innovation au Cégep de Sept-Îles. Photo Manuel Paradis

Innover, une capacité essentielle

Les espaces PME innovation sont des leviers clés pour connecter les entreprises, l’innovation et les collectivités, selon M. Ferrier.

« Leur mission est de faciliter l’accès aux ressources, accompagner les projets innovants et favoriser une culture d’innovation au sein des entreprises. »

Issues d’une initiative mise en place par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie en 2019, la création des Espaces PME innovation, anciennement « Espaces régionaux d’accélération et de croissance », vise à structurer les écosystèmes régionaux.

« Le message des entrepreneurs de la Côte-Nord est sans équivoque. Ils souhaitent un financement simple et rapide, un accès à de l’expertise spécialisée, ainsi qu’un accompagnement personnalisé en innovation », a conclu Laurent Ferrier.