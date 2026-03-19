Des travaux après un dégât d’eau à l’aéroport de Baie-Comeau

Un dégât d’eau est survenu le 26 janvier à l’aéroport de Baie-Comeau, ce qui a entraîné d’importants dommages dans les bureaux administratifs. La MRC de Manicouagan a reçu la liste de travaux à faire et part en appel d’offres.

Un bris du système de gicleurs a causé plusieurs dégâts dans l’immeuble. La directrice générale de la MRC de Manicouagan, Lise Fortin, mentionne que l’incident est survenu dans la journée lorsqu’il y avait une employée sur place, ce qui a permis d’agir rapidement.

« Ce qui a principalement été affecté, c’est une salle d’équipements louée par Air Canada, la cuisinette, la salle de chauffage, les bureaux administratifs, la cage d’escalier, le local de télécommunication et des locaux d’entreposage », informe-t-elle.

« Il y a des travaux à faire maintenant au niveau des plafonds suspendus, certains devront être changés. Il y a aussi du calfeutrage, de la peinture, l’installation de plinthes moulées qui devront être réalisés », explique-t-elle ensuite.

La liste comprend aussi la préparation et l’installation de nouvelles tuiles pour le plancher, la réinstallation de têtes de gicleurs et le remplacement de luminaires.

L’assureur expert en sinistre IndemniPro a fait l’analyse des travaux à effectuer. Ceux-ci sont donc assurés.