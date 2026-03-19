Le Drakkar parle de lecture avec les élèves de l’école Mgr-Bélanger

Par Johannie Gaudreault 8:35 AM - 19 mars 2026
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Quatre joueurs du Drakkar de Baie-Comeau ont rencontré les élèves de l’école Mgr-Bélanger pour promouvoir la lecture. Photo CSS de l’Estuaire

Quatre joueurs du Drakkar de Baie-Comeau ont échangé avec les élèves de l’école Mgr-Bélanger pour une activité visant à susciter l’intérêt pour la lecture, particulièrement chez les garçons.

Les élèves de l’école Mgr-Bélanger, à Baie-Comeau, ont reçu une visite remarquée le 17 mars, alors que quatre joueurs du Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) sont venus discuter avec eux de lecture, dans une activité initiée par le Club de lecture de l’établissement.

Le capitaine Shawn Pearson, accompagné de ses coéquipiers James Roberts, Zachary Hachey et Robin Benoît, a pris part à cette rencontre organisée dans le but de promouvoir la lecture chez les jeunes, en leur offrant des modèles inspirants et en favorisant des échanges accessibles et concrets autour des livres.

En amont de l’activité, les joueurs avaient répondu à une série de questions préparées par les élèves, permettant d’orienter les discussions. Répartis en quatre groupes, les jeunes ont pu interroger les hockeyeurs sur leurs livres préférés, leurs habitudes de lecture, leurs souvenirs liés à l’école primaire ainsi que leurs inspirations.

Les joueurs ont également abordé leur propre parcours, évoquant leur aisance ou leurs difficultés face à l’apprentissage de la lecture, ainsi que l’utilité de ces compétences dans leur quotidien et leur cheminement sportif.

Des échanges riches et spontanés

Une fois les thèmes liés à la lecture explorés, les élèves ont élargi la discussion à une variété de sujets. Les joueurs ont répondu « avec patience, franchise et grande générosité », donnant lieu à des échanges jugés particulièrement enrichissants par les organisatrices.

Selon ces dernières, l’objectif de l’activité a été atteint. Les élèves, de la maternelle à la sixième année, ont participé avec enthousiasme. « Leur calme, leur écoute et leur grande participation tout au long de l’activité témoignaient d’ailleurs de leur appréciation de cette rencontre avec les joueurs du Drakkar », souligne-t-on.

Les élèves ont été impressionnés d’en apprendre davantage sur les aptitudes de lecture des joueurs. Photo CSS de l’Estuaire

Un souvenir concret pour les élèves

Au-delà de la rencontre, chaque élève est reparti avec un souvenir tangible : une carte à l’effigie du joueur rencontré, comprenant notamment son numéro de chandail, son livre préféré, son endroit favori pour lire et le nom d’une personne qui lui a transmis le goût de la lecture.

La visite s’est conclue dans une ambiance festive, alors que les élèves réunis au gymnase ont chanté « Bon anniversaire » à James Roberts. Les joueurs ont ensuite pris part à une séance de dédicaces, au grand plaisir des jeunes.

Les membres de l’équipe-école et les responsables du Club de lecture ont tenu à remercier les joueurs pour leur disponibilité et leur accessibilité, ainsi que l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau pour son ouverture à ce type d’initiatives dans les écoles de la région.

En plus des discussions, les élèves ont eu droit à une séance de dédicaces avec les joueurs. Photo CSS de l’Estuaire

Johannie Gaudreault

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