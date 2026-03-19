Conflit au Moyen-Orient

Le prix de l’aluminium en hausse

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:00 AM - 19 mars 2026
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Le prix de l'aluminium est en hausse, notamment en raison du conflit en Iran. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le prix de l’aluminium a connu une hausse importante, en raison des événements géopolitiques des dernières semaines.

Les dernières données disponibles indiquaient que le prix était de 3 470 $ US/tonne. À titre comparatif, l’aluminium se vendait 2 651 $ US/tonne en juillet 2025.

C’est le conflit en Iran qui explique cette hausse importante.

« Principalement, ce qui a alimenté la hausse des prix, c’est vraiment ce qui s’est passé en Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz », explique Marc-Antoine Dumont, économiste chez Desjardins. « Il faut comprendre que les pays du Golfe produisent 8 % de l’aluminium mondial. Sans le détroit d’Ormuz, cette offre n’accède plus [au marché]. »

Les prévisions pour l’aluminium restent bonnes, parce qu’il s’agit d’un métal qui est en demande. En Occident, plusieurs états souhaitent se réindustrialiser et se remilitariser. À titre d’exemple, le Canada a présenté sa Stratégie industrielle de défense en février dernier. Dans celle-ci, le secteur de l’aluminium est vu comme étant une clé pour assurer la chaîne d’approvisionnement de la défense.

« Il y a un ensemble de facteurs qui vient supporter la demande pour les deux prochaines années », affirme M. Dumont.

À la suite de l’arrivée de l’administration Trump, en janvier 2025, les exportations canadiennes ont diminué vers les États-Unis, et ce fut le cas pour l’aluminium. Par contre, les exportations canadiennes ont commencé à remonter depuis l’automne 2025. M. Dumont s’attend à ce que les exportations d’aluminium soient aussi à la hausse.

« Il faut se rappeler que les Américains sont des exportateurs nets d’aluminium. Ils ont besoin de l’aluminium canadien qui est imbriqué dans leur chaîne d’approvisionnement », dit-il.

Il rappelle que le marché américain avait fait d’importantes provisions d’aluminium, avant l’imposition de tarifs par Trump, mais que ses stocks doivent être épuisés, ce qui stimulera une certaine demande.

Vincent Rioux-Berrouard

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