Parc éolien dans la Manicouagan : Innergex dépose son étude d’impact sur l’environnement

Le projet de parc éolien Peshu Napeu est toujours d’actualité dans la Manicouagan. Avec le dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement en janvier, Innergex prévoit multiplier les rencontres avec le milieu.

« On passe en période d’analyse. Le ministère doit analyser ce qu’on a soumis. Pour nous, les prochaines étapes, en amont, seront d’aller à nouveau à la rencontre du milieu pour discuter de cette étude d’impact, dans le but d’optimiser la configuration du projet », mentionne Justine Labrecque, gestionnaire de projet principal au développement avancé chez Innergex.

Rappelons que le projet Peshu Napeu se travaille en collaboration avec trois partenaires. Les actionnaires du projet sont le Conseil des Innus de Pessamit à 39 %, Innergex à 38 % et la MRC de Manicouagan à 23 %.

« On collabore quotidiennement pour faire avancer le projet. On a une rencontre au moins une fois par mois en personne, que ce soit dans les bureaux de la MRC ou à Pessamit. C’est ce qui nous aide à mieux travailler ensemble », souligne Mme Labrecque.

Justine Labrecque, gestionnaire de projet principal au développement avancé chez Innergex. Photo courtoisie

Rencontres avec le milieu

Dans les mois précédant le dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement, les partenaires ont tenu des rencontres ciblées avec les citoyens et les acteurs du milieu, tels que le Cégep de Baie-Comeau ou la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Justine Labrecque soutient vouloir développer des collaborations. Elle mentionne le Cégep de Baie-Comeau, avec qui des discussions ont été entamées afin de former des gens locaux sur le travail de technicien en opération d’éolienne.

Construction en 2027

Le dépôt de l’étude est une étape cruciale, rappelle la gestionnaire de projet chez Innergex, qui se situe toujours au niveau de la première phase. « On a quatre grandes phases, soit la phase de développement, de construction, d’opération et l’étape du démantèlement », indique-t-elle.

Innergex se retrouve dans l’attente des autorisations pour passer en phase de construction. « Si tout va bien, le début de la construction serait à l’automne 2027. La mise en service du projet est toujours prévue en décembre 2029 », conclut-elle.