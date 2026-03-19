Qui sont les artistes qui feront vibrer la scène au 32e Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles ? 

Loud, Marie-Mai et Francis Degrandpré auront de la compagnie pour chacune de leurs soirées lors de la 32e édition du Vieux-Quai en Fête. Les autres artistes qui fouleront la scène sont maintenant connues.

C’est à Dan-Georges Mckenzie et à ses comparses de Passeken que reviendra l’honneur d’ouvrir les festivités le jeudi 16 juillet. Le groupe propose une musique énergique et rassembleuse qui fait le pont entre traditions, langues et influences contemporaines, avec bien des airs connus.

Pour ceux qui prendront la scène pour la suite, Sept-Îles n’a plus de secret pour eux. Le duo 2 Frères s’est imposé au Québec sa pop folk. Erik et Sonny Caouette se sont produits à Sept-Îles à maintes reprises.

Et pour clore la soirée, comme annoncé lors du dévoilement des têtes d’affiche du 32e Vieux-Quai en Fête, ce sera Loud, figure marquante du rap au Québec.

Pour le vendredi 17 juillet, Marie-Mai, qui revient sur la scène avec un tout nouveau spectacle, n’a certes plus besoin de présentation. Elle partagera la scène avec Alicia Moffet, qui partira le bal. Ele a remporté la saison 6 de The Next Star en 2013 et a participé à l’édition 2015 de La Voix.

Originaire de Sept-Îles, Jean-François Trépanier, de son nom d’artiste XXsmile, sera le troisième spectacle de la soirée. Il se distingue par une pop punk actuelle et énergique, aux riffs percutants, aux refrains accrocheurs et à une vulnérabilité assumée qui résonne autant sur disque que sur scène.

Pour la dernière soirée musicale du Vieux-Quai en Fête 2026, ça sonnera country pour les deux premiers spectacles du 18 juillet.

Guyalaine Tanguay et Francis Degrandpré se succèderont avec leurs succès. David Pineau mettra la touche finale aux festivités musicales. Le phénomène du rock campagnard propose un spectacle festif et survolté qui transforme chaque prestation en véritable événement.

La programmation pour la zone familiale Port de Sept-Îles et Club Optimiste de Sept-Îles sera dévoilée en mai.

Petits et grands y trouveront leur compte avec les amuseurs publics, les spectacles de rue, les manèges pour enfants, les musiciens troubadours et les activités périphériques.

Passeports

Après une prévente couronnée de succès, avec un peu plus de 750 passeports qui ont rapidement trouvé preneur, l’organisation met en vente les autres pour les trois jours de spectacles au coût de 90 $.

L’annonce pour l’achat des billets journaliers se fera plus tard.

D’ici là, le comité du VQEF lance un concours pour mettre la main sur 100 $ en Festidollars. Il suffit de vous abonner à la page Facebook du Vieux-Quai en Fête, et, en commentaire, d’identifier la personne avec qui vous irez au festival. Le tirage se fera le 23 mars, à 12 h.