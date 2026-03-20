Des Nord-Côtières appelées par l’aventure du Rose Trip

Avec un passage à Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau, le projet de trek d’orientation 100 % féminin Rose Trip tente de se faire connaître sur la Côte-Nord, où l’intérêt commence à prendre forme.

Déjà bien implanté ailleurs au Québec, le Rose Trip cherche maintenant à gagner du terrain sur la Côte-Nord. L’organisation Désertours a tenu, les 14, 15 et 16 mars, des rencontres d’information à Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau afin de présenter ses treks d’orientation réservés aux femmes.

Le concept propose des expéditions en équipe de deux ou trois, notamment au Maroc, au Sénégal et au Cap-Vert. Les participantes doivent s’orienter à l’aide d’une carte, d’une boussole et d’un compteur de distance, sans GPS, avec pour objectif de trouver les balises en marchant le moins possible.

Selon Edoia Rey, conseillère aventures chez Désertours au Québec, l’accueil nord-côtier a été positif. Une vingtaine de femmes ont assisté à la rencontre de Sept-Îles, cinq à celle de Havre-Saint-Pierre et une dizaine à Baie-Comeau. « On a eu l’occasion de rencontrer les filles de région, donc c’est une super énergie, des aventurières dans l’âme », dit-elle.

L’organisation affirme que les inscriptions sont toujours ouvertes pour les prochaines éditions et qu’au moins une équipe de la Côte-Nord serait déjà en formation pour le Sénégal 2027.

Nouvelle ambassadrice du Rose Trip pour la Côte-Nord, Jessy Chiu St-Pierre a participé au Rose Trip Maroc 2025. Elle dit en être revenue transformée. « Ma façon de voir, ma façon de penser, d’agir, vraiment tout a changé », raconte-t-elle, en évoquant une expérience marquante autant sur le plan physique que mental.

Si l’aventure exige un entraînement sérieux, notamment par la marche, l’ambassadrice insiste sur son accessibilité. « Ce n’est surtout pas une question d’âge ou d’être en forme », soutient-elle, affirmant que le mental, l’esprit d’équipe et la préparation font toute la différence.

Rose Trip met aussi de l’avant ses volets solidaire et écocitoyen. Les équipes peuvent financer leur projet par des levées de fonds et verser un surplus à une cause qui leur tient à cœur. L’organisation collabore également avec plusieurs fondations liées, entre autres, à la santé des femmes.

Encore peu connu sur la Côte-Nord, le Rose Trip semble néanmoins commencer à y semer quelque chose, entre goût du dépassement, désir d’aventure et solidarité au féminin.