Plonger dans le Saint-Laurent pour une bonne cause

Se jeter à l’eau en plein printemps pour une bonne cause : c’est le pari que lance le Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire (ZIP RNE) avec la toute première édition de son défi Plonge pour le Saint-Laurent, qui se tiendra le 18 avril à 13 h au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

Pour l’occasion, plusieurs membres de l’équipe du ZIP RNE affronteront les eaux froides du fleuve afin d’amasser des fonds destinés à soutenir les activités de protection des berges du Saint-Laurent, dans un contexte bien particulier : l’organisme célèbre cette année son 30e anniversaire.

Le public est invité à se joindre au défi. « Vous êtes invité. es à venir plonger pour le Saint-Laurent en leur compagnie. » Les inscriptions sont offertes au coût de 100 $, tandis que l’accès au site pour encourager les participants demeure gratuit. L’organisation promet une ambiance conviviale, avec boissons chaudes pour réchauffer participants et spectateurs.

Pour ceux qui préfèrent contribuer sans se mouiller, il est possible d’effectuer un don en ligne jusqu’au 18 avril ou directement sur place le jour de l’événement.

« La présence pour venir encourager notre équipe sur place le jour même est gratuite. De l’ambiance et des boissons chaudes seront au rendez-vous ! » Les entreprises et organismes peuvent également s’impliquer en devenant partenaires de l’événement.

Un geste symbolique

Cette initiative s’inscrit dans l’esprit de la Journée mondiale de l’eau, soulignée chaque année le 22 mars. L’événement vise à rappeler l’importance de préserver les ressources en eau douce et de protéger les milieux aquatiques.

Dans ce contexte, le ZIP RNE souhaite sensibiliser la population à l’importance du fleuve Saint-Laurent, un élément central du patrimoine québécois, tant sur les plans environnemental, économique que culturel.

En mobilisant la communauté autour d’un défi aussi symbolique que rassembleur, l’organisme espère encourager des actions concrètes en faveur de la santé du fleuve.