Des terrains ciblées pour le parc solaire à Baie-Comeau

Trois terrains ont été ciblés pour le projet de parc solaire à Baie-Comeau.

La superficie qui serait utilisée dans ce projet s’étend sur les trois terrains, détenus par la Société d’expansion de Baie-Comeau, et totalise environ 52 hectares.

Ceux-ci se situent à proximité des étangs aérés du secteur Mingan, au nord du secteur du boulevard Industriel. Rappelons qu’en janvier, la Ville de Baie-Comeau a donné son appui au projet de centrale photovoltaïque, développé par Soléoénergie.

Limite à 30 km/h

Baie-Comeau prolonge deux zones où la limite de vitesse pour les voitures est à 30 km/h. Celles-ci se situent sur les boulevards Joliet, près de la zone scolaire, et Manicouagan, en raison du parc d’hébertisme.

De plus, la Ville modifie les stationnements dans le secteur de l’hôtel Le Manoir. En raison d’une problématique liée à la circulation des véhicules incendie, le stationnement se fera d’un seul côté sur les avenues Champlain et Cabot.

Transports collectifs gratuits

Tous les transports collectifs, urbains et adaptés seront gratuits à Baie-Comeau le 25 mars, lors de la Journée mondiale des transports en commun. Cette gratuité sera aussi offerte le 22 avril pour le Jour de la Terre, de même que le 26 novembre pour la Journée mondiale du transport durable.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, profite de cette annonce pour réitérer « les efforts et la concertation » pour l’amélioration globale du service de transport de la Ville.

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