La relève musicale à l’honneur au Centre des arts de Baie-Comeau

L’École de musique Côte-Nord convie la population à une nouvelle Matinée musicale, mettant en lumière le talent de ses élèves dans un concert varié, accessible et rassembleur.

La relève musicale régionale sera sous les projecteurs le dimanche 29 mars à 10 h 30, alors que l’École de musique Côte-Nord présentera sa Matinée musicale au Centre des arts de Baie-Comeau. Ce rendez-vous permettra au public de découvrir le fruit du travail des élèves dans un cadre convivial.

« Comme à leurs habitudes, les Matinées musicales ont pour but d’offrir à nos élèves l’occasion de performer devant un public en plus de démontrer le résultat de leurs apprentissages », souligne l’organisation. L’événement se veut ainsi « une occasion en or d’assister aux prestations de notre relève musicale ».

Le concert proposera une programmation diversifiée, allant du classique au traditionnel en passant par le populaire. Les prestations seront offertes en solo, en duo avec un professeur ou en formation de groupe. Parmi les ensembles attendus figurent notamment un quatuor à cordes et un trio de hautbois.

Les orchestres de l’école seront également à l’honneur. L’Orchestre à cordes débutant interprétera un arrangement de End pin Rag de Richard Meyer, tandis que l’Orchestre intermédiaire présentera Happy Together du groupe The Turtles, sous la direction de la professeure Jasmine Perron.

D’autres numéros viendront compléter la programmation, mettant en vedette divers instruments et disciplines, dont le piano, le chant et la batterie.

Organisme sans but lucratif, l’École de musique Côte-Nord profitera de l’événement pour solliciter l’appui de la communauté. Reconnue comme organisme de bienfaisance, elle pourra émettre des reçus pour fins d’impôt. « Le public pourra faire un don sur place lors de ce concert, des bénévoles seront présents afin de le recueillir », précise-t-on.

Cette matinée musicale s’inscrit dans la mission de l’organisation, qui vise à soutenir l’apprentissage et la diffusion de la musique sur la Côte-Nord.