La relève musicale à l’honneur au Centre des arts de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 21 mars 2026
Temps de lecture :

Les élèves de l’École de musique Côte-Nord présenteront le fruit de leur travail le 29 mars. Photo courtoisie

L’École de musique Côte-Nord convie la population à une nouvelle Matinée musicale, mettant en lumière le talent de ses élèves dans un concert varié, accessible et rassembleur.

La relève musicale régionale sera sous les projecteurs le dimanche 29 mars à 10 h 30, alors que l’École de musique Côte-Nord présentera sa Matinée musicale au Centre des arts de Baie-Comeau. Ce rendez-vous permettra au public de découvrir le fruit du travail des élèves dans un cadre convivial.

« Comme à leurs habitudes, les Matinées musicales ont pour but d’offrir à nos élèves l’occasion de performer devant un public en plus de démontrer le résultat de leurs apprentissages », souligne l’organisation. L’événement se veut ainsi « une occasion en or d’assister aux prestations de notre relève musicale ».

Le concert proposera une programmation diversifiée, allant du classique au traditionnel en passant par le populaire. Les prestations seront offertes en solo, en duo avec un professeur ou en formation de groupe. Parmi les ensembles attendus figurent notamment un quatuor à cordes et un trio de hautbois.

Les orchestres de l’école seront également à l’honneur. L’Orchestre à cordes débutant interprétera un arrangement de End pin Rag de Richard Meyer, tandis que l’Orchestre intermédiaire présentera Happy Together du groupe The Turtles, sous la direction de la professeure Jasmine Perron.

D’autres numéros viendront compléter la programmation, mettant en vedette divers instruments et disciplines, dont le piano, le chant et la batterie.

Organisme sans but lucratif, l’École de musique Côte-Nord profitera de l’événement pour solliciter l’appui de la communauté. Reconnue comme organisme de bienfaisance, elle pourra émettre des reçus pour fins d’impôt. « Le public pourra faire un don sur place lors de ce concert, des bénévoles seront présents afin de le recueillir », précise-t-on.

Cette matinée musicale s’inscrit dans la mission de l’organisation, qui vise à soutenir l’apprentissage et la diffusion de la musique sur la Côte-Nord.

Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Une série d’aventure tournée au nord de Pessamit mettra des adolescents au défi

Actualité Société

Un record de tous les temps pour la campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Actualité Environnement

Comment mieux récupérer le bois touché par la tordeuse ?

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Culturel

Une série d’aventure tournée au nord de Pessamit mettra des adolescents au défi

Consulter la nouvelle
Actualité Société

Un record de tous les temps pour la campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 18 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Les Échos de la Manic

Se termine le 1 avril 2026 Participer