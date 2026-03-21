St-Marc Pardu dans l’bois dévoile la programmation de sa 5e édition

Par Johannie Gaudreault 9:42 PM - 21 mars 2026
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Groovy Aadvark est la tête d’affiche de la 5e édition du festival St-Marc Pardu dans l’bois, qui mise encore une fois sur le punk rock et le folk trad. Photo Facebook

Pour sa 5e édition, le festival St-Marc Pardu dans l’bois mise sur le groupe rock alternatif Groovy Aardvark et L’Expédition, un hommage aux Cowboys Fringants. Les têtes d’affiche seront bien entourées d’autres artistes, certains plus émergents, dans une ambiance rassembleuse en pleine nature.

Les festivités s’amorceront le 9 juillet avec une soirée musicale progressive. Dédé Fortin avant Les Brumes lancera les activités de 19 h à 20 h 30, suivi de Dany Nicolas (originaire de Tadoussac) de 21 h à 22 h 30. Nordik Soundsystem assurera l’animation avec une prestation à horaire variable.

Le vendredi 10 juillet proposera une programmation éclectique. Capitaine Salaud montera sur scène de 18 h à 19 h 15, avant la Soirée Signature 1923 (Madiba King, Dave Bourgeois, Will Deslauriers et Adam Karch), prévue de 20 h à 21 h 30.

La soirée se poursuivra avec L’Expédition, un hommage aux Cowboys Fringants, de 22 h à minuit. Nordik Soundsystem sera également de retour avec une prestation à horaire variable.

Une soirée principale bien remplie samedi

Le samedi 11 juillet marquera le point culminant du festival avec une série de performances en continu. BlackOZ ouvrira la soirée de 18 h à 18 h 30, suivi de The Dams de 19 h à 19 h 45.

Killing Daisies prendra le relais de 20 h 30 à 21 h 45, puis Groovy Aardvark clôturera la soirée de 22 h 30 à minuit. Nordik Soundsystem complétera la programmation avec une présence à horaire variable.

Le dimanche 12 juillet, les festivaliers seront conviés au traditionnel Déjeuner des Hangovers. L’événement se conclura avec l’activité « Ayotte démonte sa tente-roulotte », dans une ambiance décontractée.

Nouveautés

En nouveautés pour cette édition, les organisateurs du festival ont mis en place le concours Pimp ton camping. « Ce festival-là… c’est pas juste une scène. C’est des feux, des gangs d’amis, des campings complètement fous, de la musique dans le bois », indiquent-ils.

La fondatrice Cynthia Lavoie rappelle également que les déguisements « sont les bienvenus ». 

L’équipe a aussi testé la vente de billets à l’aveugle pour la première fois cette année. La formule a bien fonctionné puisque presque tous les billets dévolus à cette vente ont trouvé preneurs en des temps record. 

L’organisation ne se fixe pas d’objectif en termes de vente de billets, mais « on aimerait atteindre le même nombre que l’an dernier », soit un peu plus de 1 000 billets vendus. 

Cynthia et Cédrick Lavoie font partie du comité organisateur de St-Marc Pardu dans l’bois. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

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