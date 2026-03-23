Championnat provincial STAR : Lily Allard sur le podium pour Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 9:55 AM - 23 mars 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Lily Allard a remporté l'argent dans la catégorie Sans limite moins de 8 ans. Photo Karen Sauvageau

La patineuse Lily Allard du Club de patinage artistique de Baie-Comeau a décroché l’argent aux Championnats provinciaux de patinage STAR disputés à Saint-Jérôme.

Plus de 500 athlètes provenant des 19 régions du Québec étaient réunis à Saint-Jérôme du 20 au 22 mars pour les Championnats provinciaux de patinage STAR, une compétition qui couronne chaque année les champions québécois du circuit.

Parmi les représentantes de Baie-Comeau, Lily Allard s’est démarquée en remportant la médaille d’argent dans la catégorie Sans limite moins de 8 ans, terminant deuxième parmi 15 patineuses. Dans la même catégorie, Olivia Goulet a pris le cinquième rang.

D’autres athlètes du club ont également participé à la compétition provinciale, dont Clara Tardif, Justine Plourde, Stella Girard-Lachance, Romy Lefrançois, Julia Morin, Sofia Thibeault, Éliane Martel, Olivia Perron, Zoé Gagnon, Jeremy Lemieux, Léa-Jade Desbiens, Lily-May Plamondon et Marifée Girard-Lachance, représentant la région dans différentes catégories du programme STAR.

Anne-Sophie Paquet-T.

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Faits divers

Feu criminel à Moisie : la sentence de Kent Lebrasseur est connue 

Actualité Politique Société

Le duo improbable de Kevin Grenier et Marilène Gill 

Actualité Politique

Québec solidaire présente sa candidate dans Duplessis

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Faits divers

Feu criminel à Moisie : la sentence de Kent Lebrasseur est connue 

Consulter la nouvelle
Actualité Politique Société

Le duo improbable de Kevin Grenier et Marilène Gill 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 18 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Les Échos de la Manic

Se termine le 1 avril 2026 Participer