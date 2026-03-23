Championnat provincial STAR : Lily Allard sur le podium pour Baie-Comeau

La patineuse Lily Allard du Club de patinage artistique de Baie-Comeau a décroché l’argent aux Championnats provinciaux de patinage STAR disputés à Saint-Jérôme.

Plus de 500 athlètes provenant des 19 régions du Québec étaient réunis à Saint-Jérôme du 20 au 22 mars pour les Championnats provinciaux de patinage STAR, une compétition qui couronne chaque année les champions québécois du circuit.

Parmi les représentantes de Baie-Comeau, Lily Allard s’est démarquée en remportant la médaille d’argent dans la catégorie Sans limite moins de 8 ans, terminant deuxième parmi 15 patineuses. Dans la même catégorie, Olivia Goulet a pris le cinquième rang.

D’autres athlètes du club ont également participé à la compétition provinciale, dont Clara Tardif, Justine Plourde, Stella Girard-Lachance, Romy Lefrançois, Julia Morin, Sofia Thibeault, Éliane Martel, Olivia Perron, Zoé Gagnon, Jeremy Lemieux, Léa-Jade Desbiens, Lily-May Plamondon et Marifée Girard-Lachance, représentant la région dans différentes catégories du programme STAR.