Feu criminel à Moisie : la sentence de Kent Lebrasseur est connue 

Le dossier d’un des individus impliqués dans le feu criminel d’octobre 2024 à Moisie est réglé. Kent Lebrasseur restera derrière les barreaux pour encore quelques mois.

L’homme de 52 ans a plaidé coupable, vendredi, au Palais de justice de Sept-Îles, à un chef d’introduction par effraction et séquestration pour les événements qui se sont produits entre le 13 et le 17 octobre 2024 sur la rue Vollant.

Dans l’incendie criminel, le corps de Jimmy Maltais avait été retrouvé sans vie. Son rôle dans les événements avait été précisé par l’enquête, après son arrestation.

Kent Lebrasseur, qui avait fui avant le feu, a été sentencé pour 27 mois (détention préventive). Détenu depuis janvier 2025, il lui reste près de six mois à purger, soit 174 jours en date du 20 mars.

« C’est sûr que c’est un élément majeur dans le dossier, pour lui, là, au niveau de sa responsabilité criminelle. C’est sûr que ça a joué au niveau de la sentence », a fait savoir Me Marc Bérubé su DPCP.

Lors de sa comparution du 20 mars, Kent Lebrasseur a également présenté un plaidoyer de culpabilité dans une autre histoire d’introduction par effraction et de vol dépassant 5 000 $.

En juillet 2020, il avait dérobé la somme de 15 000 $ dans une résidence de Sept-Îles. La peine qui lui a été décernée dans ces dossiers est concurrente à celle qui lui a été imposée pour l’histoire à Moisie. Il a toutefois une ordonnance de 24 mois pour rembourser ladite somme.

Dans le prononcé de la sentence, la juge Vicky Lapierre a mentionné qu’en présentant un plaidoyer de culpabilité pour son dossier de séquestration à Moisie Kent Lebrasseur évitait la tenue d’un long procès.

« Votre malheureuse implication a moins de conséquences que les autres » a-t-elle dit.

Trois des individus impliqués dans cet événement, soit Jonathan Gendron, Anthony Roy etr Dereck Lemay, font face à une accusation de meurtre au premier degré.