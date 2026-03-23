Les petits entrepreneurs de retour au Centre Manicouagan

La 13e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs promet de rassembler jusqu’à 70 jeunes le 6 juin prochain au Centre Manicouagan, alors que les inscriptions sont déjà ouvertes et se remplissent rapidement.

Les jeunes de la Manicouagan sont invités à passer à l’action : les inscriptions pour la Grande Journée des petits entrepreneurs sont officiellement lancées en vue de l’événement qui se tiendra le samedi 6 juin 2026, de 9 h à 12 h, à Baie-Comeau.

Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic (MDFBC | CRPM), en collaboration avec la SADC Manicouagan, le Carrefour Jeunesse Manicouagan et Manicouagan Interculturelle, cette 13e édition mettra une fois de plus en lumière l’esprit d’initiative des jeunes de 5 à 17 ans.

Pour cette édition, le Marché des petits entrepreneurs sera exceptionnellement installé à l’intérieur du Centre Manicouagan. Les participants auront également la possibilité d’ouvrir leur entreprise d’un jour à partir de leur résidence.

L’an dernier, 68 petites entreprises avaient pris part à l’événement. Cette année, 70 places sont disponibles pour le marché organisé par la Maison des familles de Baie-Comeau.

« Les inscriptions étant déjà ouvertes, ce sera premier arrivé, premier servi pour les petits entrepreneurs qui désirent se joindre au marché », précisent les organisatrices.

Présente au Québec depuis 2014 et dans la Manicouagan depuis 2017, cette initiative rassemble chaque année, en juin, des milliers de jeunes entrepreneurs à travers la province. L’objectif : « inspirer, habiliter et éduquer les enfants en créant des occasions d’entreprendre ».

Au-delà de l’expérience commerciale, l’événement vise à développer plusieurs compétences clés chez les jeunes, notamment la confiance en soi, la créativité, la débrouillardise et la persévérance.

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire en ligne au www.petitsentrepreneurs.ca.