Donner l’goût s’arrête à la pourvoirie des Bouleaux Blancs

Le Québec pourra bientôt voir la nouvelle saison de l’émission culinaire Donner l’goût, diffusée sur les ondes de Télé-Québec. Au menu, une virée à la pourvoirie des Bouleaux Blancs de Forestville et une rencontre avec le chef innu Sylvestre Hervieux-Pinette.

Animée par Hélène Bourgeois Leclerc, l’émission Donner l’goût parcourt le Québec pour rencontrer des chefs qui partagent leurs recettes, leurs histoires et leurs vécus.

Pour le quatrième épisode, l’équipe de l’émission s’est rendue à la pourvoirie des Bouleaux Blancs de Forestville.

Le tournage s’est réalisé durant le mois de juillet 2025, et l’épisode sera diffusé le vendredi 24 avril 2026 sur les ondes de Télé-Québec.

Le propriétaire de la pourvoirie, Éric Gaudreault, le dit : il ne faudra pas manquer ça. « D’après moi, ça va être vraiment bon. Hélène Bourgeois Leclerc a dit que c’était un de leurs beaux tournages de la saison », dit-il.

L’animatrice Hélène Bourgeois Leclerc avec le chef innu Sylvestre Hervieux-Pinette en tournage. Photo courtoisie

Presque un hasard

C’est un concours de circonstances qui a fait en sorte que l’équipe de tournage a décidé de produire l’épisode à la pourvoirie.

Initialement le tournage devait se faire dans le coin de Pessamit, d’où le chef Hervieux-Pinette est originaire, mais des conditions défavorables ont changé les plans.

« Quand ils ont vu que leurs images étaient plus belles à la pourvoirie, ils ont décidé de revenir à Forestville pour le reste du tournage », raconte Éric Gaudreault.

Ce dernier connaissait également le chef. La famille du propriétaire a passé du bon temps en compagnie d’Hélène Bourgeois Leclerc et de l’équipe de tournage.

« On l’a promené en quatre-roues, on lui a fait faire le tour de la pourvoirie, c’était bien plaisant », ajoute M. Gaudreault.

Un des plats préparés par Sylvestre Hervieux-Pinette pour l’émission Donner l’goût. Photo courtoisie

Le castor en vedette

Un invité mystère s’est aussi manifesté pendant le tournage. Il s’agit de la viande de castor, qui a fini par prendre une bonne place dans les plats concoctés par le chef Hervieux-Pinette.

« Ils en avaient besoin et Sylvestre n’en avait pas. De mon côté, j’en avais qui me restait des dernières années », révèle Éric Gaudreault.

Le Forestvillois est aussi trappeur de castors à ses heures en plus d’exploiter sa pourvoirie. Il en trappe près de 80 chaque automne.

« Ils m’ont demandé de leur expliquer comment on faisait la trappe du castor. Ça va être intéressant à voir dans l’émission », dit-il.

Le chef a cuisiné un méchoui de castor avec d’autres ingrédients typiques de la Côte-Nord comme du saumon, de la truite et des huîtres.

Éric Gaudreault est bien fier d’avoir pu mettre en scène la Côte-Nord dans Donner l’goût, et indique avoir eu beaucoup du plaisir à collaborer au tournage.

« Ils ont bien aimé leur aventure. Tout le monde va pouvoir reconnaître la pourvoirie, et on a bien hâte de voir ça », termine-t-il.