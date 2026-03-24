Manque de matelots : modification de l’horaire à la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac

La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine que l’horaire sera modifié à partir du 25 mars jusqu’à la mi-avril. Cette modification de service est causée par un manque de matelots pour opérer de façon pleine et entière deux navires.

De minuit à 6 h, un seul navire sera en opération, un seul départ par heure se fera de chaque rive.

Un seul navire sera toujours en service de 6 h à 10 h, les départs se feront à toutes les 40 minutes de chaque rive. À partir de 10 h 20 et jusqu’à 17 h 20, deux traversiers assureront des départs à toutes les 20 minutes.

En soirée, de 18 h à minuit, un navire sera en service et les départs seront aux 40 minutes.

La STQ explique qu’elle doit respecter un nombre minimal requis de membres d’équipage qualifiés afin de pouvoir opérer un navire selon la réglementation de Transports Canada pour assurer la sécurité des passagers.

« Dans les circonstances, la STQ préfère être prévoyante et s’assurer d’offrir un service fiable et prévisible à la clientèle de la traverse, en modulant l’horaire selon les ressources disponibles actuellement, plutôt qu’annoncer une modification ou l’annulation complète des traversées à la dernière minute », indique l’organisation par communiqué.