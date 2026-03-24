Six élèves de Baie-Comeau médaillés à l’Expo-sciences régionale

Les six représentants de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau sont tous montés sur le podium à la Finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec, tenue les 20 et 21 mars.

Hôte de l’événement, l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) a vu chacun de ses participants décrocher une place parmi les meilleurs de sa catégorie, à l’issue d’une évaluation menée par un jury composé de professionnels de la région.

Le dévoilement des lauréats s’est déroulé devant une trentaine de personnes réunies à la bibliothèque de l’établissement, sous la supervision du juge en chef, Marc Dupuis, enseignant à la retraite.

Dans la catégorie junior, réservée aux élèves de première secondaire, l’ESSB s’est illustrée avec un doublé. Le duo formé de Emmy Boudreau et Lenka Bouchard a remporté les grands honneurs grâce à son projet Les appels téléphoniques.

Leur collègue Mia Blanchet a quant à elle obtenu la médaille d’argent avec un travail de vulgarisation sur les changements climatiques. Cette dernière s’est également vu attribuer l’un des deux Prix Distinction Curium, remis par tirage au sort parmi l’ensemble des participants.

Dans la catégorie junior, le duo formé de Emmy Boudreau et Lenka Bouchard a remporté les grands honneurs. Leur collègue Mia Blanchet a quant à elle obtenu la médaille d’argent avec un travail de vulgarisation sur les changements climatiques. Photo CSS de l’Estuaire

Du côté de la catégorie intermédiaire, Anaëlle Charland et Daphnée Gagnon ont décroché la médaille d’argent avec un projet portant sur les avions. Leur performance leur a aussi valu le Prix Prestige du ministère des Transports et de la Mobilité durable, accompagné d’une bourse de 200 $, ainsi que le Prix Coup de cœur du public, assorti d’une bourse de 50 $.

Dans la catégorie intermédiaire, Anaëlle Charland (photo) et Daphnée Gagnon ont décroché la médaille d’argent avec un projet portant sur les avions. Photo CSS de l’Estuaire

Dans la catégorie senior, William Caron est monté sur la troisième marche du podium grâce à son projet Systématiquement systématique, consacré à la classification des êtres vivants.

Chez les seniors, William Caron est monté sur la troisième marche du podium. Photo CSS de l’Estuaire

Le laissez-passer pour la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, a été décerné à Dali Tremblay, élève du Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier. Lauréate dans la catégorie intermédiaire pour son projet Au-delà des tics, elle a également reçu la bourse de 750 $ remise par Hydro-Québec au meilleur projet, toutes catégories confondues.

La compétition provinciale se tiendra du 17 au 19 avril à l’Université Laval.

Une relève scientifique mobilisée

Orchestrée par l’équipe des sciences de l’ESSB, sous la gouverne de l’enseignant Frédéric Bénichou, la Finale régionale a rassemblé 13 élèves issus de Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles et Blanc-Sablon. Au total, neuf projets ont été présentés.

Les participants ont d’abord exposé leurs travaux devant quelques centaines d’élèves du primaire et du secondaire, le 20 mars, avant de prendre part à diverses activités sociales.

« Questionnés sur leur appréciation de leur expérience lors de la deuxième et dernière journée de l’événement, les élèves participants étaient visiblement enchantés de ce séjour en sol baie-comois leur ayant permis de partager leurs connaissances, mais aussi de côtoyer d’autres adolescents partageant leur passion scientifique », affirme le Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Au-delà des distinctions, l’événement aura ainsi permis de mettre en lumière l’engagement et la curiosité d’une relève scientifique bien ancrée sur la Côte-Nord.