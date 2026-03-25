Oser être femme : 8 081 $ pour un espace d’allaitement à l’hôpital de Baie-Comeau

La deuxième édition d’Oser être femme a permis de recueillir une somme de 8 081 $, entièrement consacrée à la création d’un espace d’allaitement à l’hôpital de Baie-Comeau.

L’événement, tenu sous forme de 5 à 7 le 19 mars dernier au foyer du Centre des arts de Baie-Comeau, a rassemblé près de 70 personnes autour d’échanges sincères et inspirants.

Organisée par la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, la soirée, présentée avec l’appui du partenaire principal Punchée l’agence, visait à mettre en lumière des parcours féminins variés tout en soutenant un projet concret pour les familles de la région.

Dès l’ouverture, les témoignages de Marie-Pier Fortier et de Marie-Pierre Roy ont donné le ton à l’événement. La première a retracé son cheminement entrepreneurial, de ses débuts en coiffure à la création d’Oxygène Coiffure, tandis que la seconde a abordé l’importance de mieux se connaître pour s’épanouir.

Un panel composé de Vanessa Caron (Station V), de l’artiste peintre Camille Gravel, de Nathalie Hébert, nouvelle directrice adjointe de la Fondation SSSM, et de Marie-Pierre Roy, présidente de Punchée l’agence, a ensuite poursuivi la réflexion. Les échanges ont porté sur des enjeux bien actuels, dont l’entrepreneuriat au féminin, la conciliation travail-vie personnelle et la confiance en soi.

Les participantes ont également abordé, avec franchise, une réalité partagée : la tendance à être plus exigeantes envers elles-mêmes qu’envers les autres. Ces discussions, ancrées dans le vécu, ont trouvé un écho tangible auprès du public.

Un projet porteur pour les familles

Au-delà des témoignages, la soirée s’inscrivait dans une volonté d’améliorer concrètement l’expérience des familles à l’hôpital de Baie-Comeau. Les fonds amassés permettront d’aménager un espace d’allaitement offrant aux mères un environnement chaleureux, intime et respectueux.

« Ce qui s’est passé lors d’Oser être femme dépasse largement une simple soirée : c’est un moment où des parcours, des voix et des expériences se sont rencontrés pour créer quelque chose de plus grand que nous », partage Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation SSSM.

« Grâce à cette solidarité, nous pourrons offrir aux mamans un lieu intime et respectueux pour vivre l’allaitement à l’hôpital de Baie-Comeau. Je suis profondément touchée par cette générosité », ajoute-t-elle.

La Fondation souligne également la contribution de plusieurs partenaires qui ont rendu l’événement possible. Leur appui, combiné à la participation du public, a permis de transformer une soirée de réflexion en un geste concret pour la communauté, au bénéfice des familles de la Manicouagan.